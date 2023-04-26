Ngày 1/5 của 3 con giáp cần cẩn trọng chuyện xui rủi vì bị sao chối chiếu mệnh

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 21:37

Ngày 1/5 ba con giáp có đi chơi lễ thì cũng nên cẩn thận những chuyện xui rủi lặt vặt trong nhà và cả ngoài phố

Tuổi Sửu

Công việc: Công việc đầy rẫy khó khăn, việc mới việc cũ chất chồng, hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan 

Tài lộc: Tài lộc trong tháng không tốt cho lắm, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện 

Tình cảm: Bù lại tháng này có sao Thái Âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên có phần hanh thông, thuận lợi hơn 

Sức khỏe: Về phương diện sức khỏe, tuy tình hình không có gì đáng lo ngại cho lắm nhưng tuổi Sửu cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. 

Ngày 1/5 của 3 con giáp cần cẩn trọng chuyện xui rủi vì bị sao chối chiếu mệnh - Ảnh 1

Tuổi Mão 

Công việc: Tương Hại cục xuất hiện khiến đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều cản trở. Con giáp này trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức.

Tài lộc: Trên phương diện tài lộc, con giáp này vẫn chỉ có thể dựa vào nguồn thu từ công việc chính, Thứ Tài không có nhiều. 

Tình Cảm: Tình cảm duy trì ở mức hài hòa, người độc thân vượng nhân duyên khác giới nhờ Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, đặc biệt là nam mệnh. 

Sức khỏe: Về sức khỏe, bạn chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi 

Ngày 1/5 của 3 con giáp cần cẩn trọng chuyện xui rủi vì bị sao chối chiếu mệnh - Ảnh 2

Tuổi Ngọ 

Công việc: Tháng này cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững. 

Tài lộc: Tài lộc đang đến, hãy chủ động nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên con giáp cần tiêu sài hợp lý để không thất thoát kinh tế trong giữa năm. 

Tình cảm: Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ.  Nữ mạng có thể gặp tranh cãi trong gia đình. Hãy bình tĩnh để xử lý, tránh gây tổn thương cho người khác. 

Sức khỏe: Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường

Ngày 1/5 của 3 con giáp cần cẩn trọng chuyện xui rủi vì bị sao chối chiếu mệnh - Ảnh 3

* Bài Viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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