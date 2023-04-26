Con gíap nữ dễ sinh được con thông minh tài giỏi hơn người, tuổi già sung sướng nhờ con

Người mẹ tuổi Sửu là những người có trách nhiệm, luôn chăm lo, dạy bảo con cái của mình một cách chu đáo, ân cần nhất. Họ hướng đến trẻ những điều tốt đẹp và đúng đắn. Những đứa trẻ do người mẹ tuổi Sửu sinh ra thường có tính cách độc lập, chỉ số IQ cao, mặt khác, cảm xúc và nhân cách của chúng cũng rất tốt đẹp.

Trẻ được dạy những kĩ năng mềm trong giao tiếp từ người mẹ tuổi Sửu, khiến chúng lớn lên có thể tự tin và khéo léo, thậm chí có thể trở thành những nhà lãnh đạo tài ba. Những đứa trẻ khi trưởng thành nhờ hậu phương vững chắc là người mẹ tuổi Sửu mà tự tin bước vào cuộc đời, đạt được vô số những thành công khiến mọi người ghen tị.

Tuổi Thìn

Người mẹ tuổi Thìn là người vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt, cho dù có bận rộn với sự nghiệp thì cũng luôn dành ra thời gian ở bên con cái để quan tâm và dạy dỗ. Người mẹ cầm tinh con rồng thường sinh ra những đứa trẻ có IQ cao, tính cách sôi động, lanh lợi và vượt trội.

Trong giáo dục, những đứa trẻ nhận được sự chăm sóc cũng như sự dạy bảo của người mẹ tuổi Thìn khiến chúng hiếm khi gặp phải những trở ngại lớn. Qua sự dạy bảo của người mẹ này, trẻ học được thêm nhiều kĩ năng và phát triển tốt hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Chính vì vậy mà những đứa trẻ lớn lên thường tự tin, mạnh mẽ và tài giỏi, đạt được những thành công nhất định trên con đường chúng theo đuổi.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đa phần là những người thông minh, bản lĩnh, mạnh mẽ và vô cùng độc lập, chịu khó. Những tố chất này là các đặc điểm cơ bản giúp họ thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, họ còn có một chút máu liều nên cũng giúp họ dễ trở nên giàu có, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này cũng có thể sinh ra những đứa con thông minh và giàu tình cảm (EQ cao hơn IQ)

Theo các chuyên gia phong thủy, hội tụ đầy đủ các tố chất của những con người tuổi Ngọ đầy khí chất, những người là con giáp này còn được cho là có trí thông minh vô cùng xuất sắc và hiếm thấy. Ngoài ra, họ còn là những bậc thầy trong việc nắm bắt các cơ hội tốt nên càng về hậu vận thì họ lại càng giàu có, viên mãn nhờ vào của cải con cái làm ra.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm