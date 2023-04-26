TOP 3 con giáp nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh hơn người và luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý

Vốn là người thông minh, lanh lợi, giỏi giang, bạn không dễ chấp nhận thiệt thòi. Bạn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ lợi ích của mình. Những người tuổi Thân với tính tình cởi mở, nhanh nhẹn, nếu như nói là thông minh thì cũng không có gì là quá.

Trừ phi họ chủ động tự nguyện còn không người khác khó có thể chiếm được những gì thuộc về bạn. Đồng thời vì quá thông minh và hiểu chuyện trước tuổi nên bạn thường hay có xu hướng khó chịu với người khác khi không đúng ý mình, bạn cần tiết chế nhiều hơn nhé.

Tuổi ngọ

Với vẻ ngoài luôn phấn chấn, có chút bất kham nhưng tuổi Ngọ có bộ óc vô cùng thông minh và nhạy bén. Những vấn đề phức tạp khó hiểu, người tuổi Ngọ đều hiểu rõ ngọn ngành và giải quyết một cách ổn thỏa.

Tuy nhiên tuổi ngọ cũng hay u buồn, sầu não vì đa sâu đa cảm và hiểu rõ mọi chuyện đang vận hành xung quanh. Nếu bạn có người thân hay bạn bè thân thiết tuổi Ngọ thì đừng lo những khó khăn hay sầu muộn không thể giải quyết được.

Tuổi tỵ

Sinh ra là người có tư duy giỏi nên việc tìm ra giải pháp cho vấn đề phức ta[j là điều vô cùng đơn giản đối với tuổi Tỵ. Con giáp này có sở thích làm việc bằng trí óc hơn là sử dụng tay chân. Họ là người thích tổ chức, lên kế hoạch chứ không muốn biến mình thành người trực tiếp thực hiện mọi việc

Nhờ trí tuệ thông minh và kỹ xảo ngụy trang mà trong đầu tuổi Tỵ luôn ấp ủ những mưu cao, kế sâu. Tuy nhiên, người tuổi tỵ đôi khi sẽ xảy ra một số tranh cãi gay gắt với người cùng tuổi vì các bạn có cái tôi khá cao và luôn cho quan điểm của mình là đúng.

* Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo