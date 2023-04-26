TOP 3 con giáp có thần tình yêu phù trợ, mệnh hoa đào nở rộ quanh năm

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 17:01

Dù không có vẻ ngoài xinh đẹp thì TOP 3 con giáp này vẫn được nhiều người theo đuổi bởi tính tình lương thiện và khí chất hơn người.

Tuổi dậu

Với người tuổi Dậu độc thân, nhiều cơ hội để con giáp này gặp được người mình yêu mến, tuy nhiên mối quan hệ của cả hai lại không được ổn định, có duyên nhưng chưa hẳn đã có phận.

Người tuổi Dậu cần tự chủ, tránh để bản thân rơi vào “hố sâu” tâm lý. Đối với những người tuổi Dậu đã kết hôn, vào năm Quý Mão 2023, nên tiết chế tính khí của bản thân, không vì phút bốc đồng mà khiến đối phương bị tổn thương. 

TOP 3 con giáp có thần tình yêu phù trợ, mệnh hoa đào nở rộ quanh năm - Ảnh 1

Tuổi tuất 

Năm 2023, con giáp tuổi Tuất đang cô đơn có thể gặp được tình yêu đích thực, đầu năm kết đôi, cuối năm kết hôn.

Dưới sự tác động tích cực của cục diện Ngũ hành tương sinh, người tuổi Tuất được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh.

Tuổi Tuất có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong năm nay, những người độc thân có thể nên đi ra ngoài mở rộng giao thiệp nhiều hơn, điều này có thể giúp mở rộng mối quan hệ xã hội và gặp gỡ nhiều bạn bè khác giới. 

TOP 3 con giáp có thần tình yêu phù trợ, mệnh hoa đào nở rộ quanh năm - Ảnh 2

Tuổi thìn 

Như một chú rồng bay lượn, vận may tổng thể trong năm sẽ mang đến cho người tuổi Thìn nhiều niềm vui và sự viên mãn. Ngay cả khi bạn cảm thấy ít lạc quan, đừng ngại vươn lên và vượt qua khỏi những cảm xúc ấy. Hãy luôn nhớ rằng tính cách và đam mê là điều khiến tuổi Thìn trở nên khác biệt!

Nếu bạn độc thân, hãy để đam mê, tình yêu dắt lối. Ngoài ra, bạn cũng sẽ cần phải kiên nhẫn bởi chỉ tới cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 mới có thể có một cuộc gặp gỡ thú vị với nhân vật đặc biệt nào đó.

Sao cát tường Hồng Loan chiếu cố có thể giúp bạn gặp được đối tượng ưng ý và nên duyên vợ chồng.

TOP 3 con giáp có thần tình yêu phù trợ, mệnh hoa đào nở rộ quanh năm - Ảnh 3

* Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo

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