Đầu tuần của 4 con giáp khởi đầu suông sẻ, công việc hanh thông, thần tài gõ cửa, nhân duyên an lành

Công việc: Mọi việc đều tiến triển như dự định, tuần này công việc sẽ trở nên như ý mọi chuyện bất trắc sẽ bị cản trở bởi sao hộ mệnh. Trong công việc, tử vi khuyên bạn hãy tự tin hơn và chủ động làm những việc có thể làm. Tài vận: Tình hình tài chính không có gì nổi bật nhưng cũng không hao tổn, mọi thứ vẫn bình thường phát triển. Tuổi Dậu cần phải có kế hoạch chi tiêu phù hợp với tình hình tài chính để không lãng phí ngân sách. Tình cảm: Mối quan hệ lứa đôi hiện đang rất tốt, con giáp đã chọn đúng người và nên có những hành động và lời nói ngọt ngào dành cho nửa kia hơn. Đồng thời, mối quan hệ của cặp đôi ngập tràn hạnh phúc nhờ sự nỗ lực vun đắp tình cảm của cả hai.

2. Tuổi tuất

Công việc: Có quý nhân giúp đỡ, nên mọi khúc mắc đều được giải quyết. Đồng thời là tâm điểm chú ý của cấp trên, nên biết cách thể hiện tốt nhất để được thăng tiến nhanh chóng. Con giáp chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ của mình và nỗ lực hết sức để hoàn thành thật tốt là được.

Tài vận: Ngày xấu không nên bỏ tiền ra đâu tư dễ hao tổn tài lộc mà không đem lại lợi ích như mong muốn. Hiện tại đã có nguồn thu nhập kha khá nên con giáp dễ dàng quản lý và sử dụng tiền thoải mái hơn.

Tình cảm: Vận đào hoa rất sáng, nếu ai độc thân chắc chắn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Nếu ai có người yêu sẽ nhanh chóng tiến đến hôn nhân mĩ mãn. Chuyện vợ chồng sẽ thêm đằm thắm, chan hòa.

3. Tuổi dần

Công việc: Con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Dần khá thuận lợi và dễ dàng nên không cần phải quá lo lắng về thành quả trong công việc.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng khá chậm. Tuổi Dần nên chủ động xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh và mở ra nhiều cơ hội phát triển bản thân, từ đó cải thiện thu nhập cá nhân.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có nhiều chuyển biến mới. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày càng thăng hoa, thậm chí gia đình hai bên còn có ý định động viên cả hai sớm về chung một nhà.

4. Tuổi Tỵ

Công việc: Trong công việc, thay vì lo lắng bản thân không thể hoàn thành tốt các công việc, tuổi Tỵ được khuyên hãy chủ động học hỏi thêm nhiều kiến thức mới để giúp bản thân tự tin hơn trong quá trình làm việc

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ khá tốt, không có dấu hiệu suy giảm. Con giáp này luôn phải làm việc chăm chỉ mới có được nguồn tài chính ổn định như hiện tại

Tình cảm: Đường tình duyên suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này và nửa kia của mình sẽ có khoảng thời gian bên nhau vui vẻ và hài hòa, bởi mọi bất đồng, mâu thuẫn trước đó đều đã được giải quyết ổn thỏa

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm