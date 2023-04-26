Con giáp nữ nào hay ăn hiếp chồng nhưng hỗ trợ sự nghiệp chồng thăng tiến không ngừng

Người tuổi Mùi đa số được cho là những người mạnh mẽ bên ngoài nhưng dịu dàng, vị tha, luôn biết nghĩ và biết sống cho người khác, mặc dù điều đó có thể đi ngược lại với lợi ích của họ.

Tuy nhiên, dịu dàng dễ thương là thế, nhưng người tuổi Mùi lại có một khả năng vô cùng đáng nể, đó là sự nhạy cảm và chú tâm tới từng tiểu tiết nên phụ nữ tuổi mùi thường có xu hướng bắt lỗi và muốn chồng chiều chuộng mình. Họ cũng là người rất thông minh trong chuyện tình cảm và đời sống khiến chồng nở mày nở mặt.

Họ cũng là những người rất yêu trẻ con, yêu thiên nhiên, cây cỏ, động vật. Họ rất sạch sẽ, ngăn nắp và thích lau dọn cửa nhà. Ngoài ra, họ cũng rất hào phóng cả về thời gian lẫn tiền bạc cho người khác. Nói chung, nếu lấy được một người vợ tuổi Mùi là đàn ông như vớ được vàng ròng trong nhà.

Tuổi hợi

Những cô nàng tuổi Hợi luôn là quân sư tài ba cho chồng. Tuổi Hợi là những người có tính cách thông minh, nhanh nhạy, lại có con mắt tinh tường, biết nhìn trước nhìn sau nên nếu lấy được vợ người tuổi Hợi thì sự nghiệp của đức lang quân sẽ "lên như diều gặp gió".

Nữ tuổi Hợi có tính cách ôn hòa, lương thiện, rất coi trọng tình yêu, tuy nhiên họ đôi khi cũng hơi cứng đầu và khó bảo. Nhưng chớ lo vì khi yêu, họ sẽ hết lòng vun đắp cho tình yêu ấy mà không hề tính toán. Khi đã kết hôn, họ sẽ luôn khiến chồng mình yên tâm về gia đình, vì họ rất đảm đang, coi sóc việc nhà đâu ra đấy, chuẩn là một người mẹ hiền vợ đảm. Ngoài ra, vào những thời điểm then chốt, con giáp nữ này luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích và sáng suốt cho người bạn đời, và sẵn sàng là hậu phương vững chắc cho người chồng của mình.

Tuổi dậu

Nữ tuổi Dậu biết cách chi tiêu tiết kiệm, tính toán tỉ mỉ và biết cân bằng thu chi. Thường tuổi Dậu luôn là “tay hòm chìa khóa” trong nhà. Nàng tuổi Dậu khá thông minh khi sắp xếp việc gia đình. Nàng là người vợ thủy chung, biết sẻ chia với chồng và là người mẹ biết chăm sóc và yêu thương con cái. Đôi khi cô nàng cũng sẽ hay thích càm ràm và kiểm soát chồng nhưng luôn là người tinh tế thông minh giúp chồng vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời.

Với hậu phương vững chắc như vậy, chắc chắn đức lang quân của tuổi Dậu luôn cảm thấy yên tâm mà dồn hết sức phấn đấu trong công danh và sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Dậu còn đem đến nhiều cơ may phát triển kinh doanh cũng như tạo dựng được những mối quan hệ rộng rãi giúp chồng mình thăng quan tiến chức nữa đó.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm