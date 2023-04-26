3 con giáp nữ vào ngày rằm tháng 4 sắp tới đề phòng tiểu nhân 'dắt mũi', hạn chế nghe theo lời xúi giục từ người khác

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 22:22

Vào ngày rằm tháng tư sắp tới 3 con giáp dưới đây vướng vận đen đeo bám, tiểu nhân chặn đường hãm hại, "làm đâu thua đó", đề phong hao tài tổn tiếng.

Tuổi Thân

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân không mấy khả quan. Một số lý do phát sinh khiến bạn không hài lòng với những người xung quanh. Đừng quá nghiêm trọng vấn đề này. Hãy đặt mình vào vị trí của họ để có một quyết định chính xác nhé.

Thương Quan còn cảnh báo rằng tuổi Thân nên biết rõ mình đang làm gì, mình đang cần gì và đang phấn đấu cho mục tiêu gì. Nếu cứ làm mọi thứ một cách vô định, bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và công sức quý giá. Đừng để tới lúc cuối cùng mới hối hận thì cũng đã muộn màng.

Chuyện tình cảm xảy ra không ít trục trặc. Con giáp này tưởng chừng như đã tìm được tình yêu đích thực, người mà bạn có thể trao gửi trái tim thì nay mọi chuyện bỗng lại xoay chuyển theo hướng hoàn toàn trái ngược, hạnh phúc vuột khỏi tay. 

3 con giáp nữ vào ngày rằm tháng 4 sắp tới đề phòng tiểu nhân 'dắt mũi', hạn chế nghe theo lời xúi giục từ người khác - Ảnh 1

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có nguy cơ mất tiền khá cao trong ngày Kiếp Tài hung tinh xuất hiện. Có kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó tài sản của con giáp này và bày mưu hãm hại. Có những cơ hội tưởng như ngon ăn trong mắt bạn nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà bạn không lường được.

Do đó, bản mệnh cần phải tỉnh táo hơn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Nếu có cơ hội đầu tư thì cũng cần phải xem xét kĩ càng trước khi đổ tiền vào đó, đừng manh động, vội vàng mà mắc bẫy kẻ xấu. Càng là những cơ hội có vẻ dễ dàng đạt được lại càng phải đề phòng.

Trong một ngày bị vận xui bủa vây, chuyện tình cảm của Sửu cũng khó suôn sẻ một bề. Bạn có thể xảy ra tranh cãi gay gắt với một nửa của mình. Tâm trạng của bạn không ổn định, cộng thêm tác động ngoại cảnh nên chuyện bé xé ra to, làm mọi chuyện ầm ĩ, phức tạp nên bất chấp hậu quả. 

3 con giáp nữ vào ngày rằm tháng 4 sắp tới đề phòng tiểu nhân 'dắt mũi', hạn chế nghe theo lời xúi giục từ người khác - Ảnh 2

Tuổi Hợi

 

Tuổi Hợi có điềm báo hao tán tiền của do chịu tác động của hung tinh Kiếp Tài. Vì thế hôm nay bạn được nhắc nhở phải đặc biệt thận trọng về chuyện tiền bạc. Chỉ một phút nông nổi hay nóng vội, bạn có thể sẽ phải trả giá rất đắt.

Nhất là trong các quyết định đầu tư, con giáp này cần giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt trước những lời mời chào rót vốn, phải nắm chắc được các vấn đề rồi tính chuyện xuất tiền.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế việc cho vay, mua sắm và cẩn thận bị mất cắp hay thất lạc tiền của, đồ đạc…

Vận trình tình cảm khá lao đao. Tình yêu của bạn tưởng chừng sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc thì bỗng dưng lại xuất hiện những tác nhân khiến mối quan hệ không còn bền vững như ban đầu.

3 con giáp nữ vào ngày rằm tháng 4 sắp tới đề phòng tiểu nhân 'dắt mũi', hạn chế nghe theo lời xúi giục từ người khác - Ảnh 3

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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