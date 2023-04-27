Dự đoán ngày 28/4 cho 4 con giáp đặc biệt nhất về công danh sự nghiệp tấn tới lẫn tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 21:21

4 con giáp nhày 28/4 sẽ trở nên hạnh phúc rất nhiều nhờ vào ân đức của nhiều năm tích góp tạo nên

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay báo tin, con đường danh vọng của tuổi Mùi nhờ có quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, thành công. Tiền tài vật chất dư thừa, tuổi Mùi hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa mà nhiều người ngưỡng mộ. Yêu đương nhạt nhẽo, có lẽ tuổi Mùi bị thúc giục kết hôn nên bạn cũng qua loa dễ dãi trong việc tìm kiếm bạn đời; người độc thân nhiều khả năng đón nhận mối nhân duyên tốt lành.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 18h

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất dễ dàng, con giáp này tuy phải chịu không ít áp lực nhưng rồi cũng nhanh chóng vượt qua ngay thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả đâu. Lộc tài tụt dốc, nhanh chóng thu hồi những khoản vay nợ sớm lúc nào hay lúc đấy, đừng để đến khi khó khăn rồi mới thấy cảnh đi lấy lại đồng tiền của mình khổ sở đến mức nào. Mối quan hệ tình cảm tiến đến giai đoạn xác định lâu dài nghiêm túc, một đám cưới được dự báo sẽ sớm diễn ra trong khoảng giữa năm nay.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Dự đoán ngày 28/4 cho 4 con giáp đặc biệt nhất về công danh sự nghiệp tấn tới lẫn tình duyên viên mãn - Ảnh 1

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu sẽ có một ngày làm việc thuận lợi, công việc thu được nhiều kết quả tốt. Tài vận nên bỏ tiền ra đầu tư sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ. Tình cảm thì có cơ hội tìm được ý trung nhân. Đối với người có gia đình sẽ được chồng/vợ tặng cho một món quà hoặc nói vài lời âu yếm ý nghĩa khiến con giâp vui cả ngày. 

Giờ tốt trong ngày: 15h - 22h 

Dự đoán ngày 28/4 cho 4 con giáp đặc biệt nhất về công danh sự nghiệp tấn tới lẫn tình duyên viên mãn - Ảnh 2

Tuổi Ngọ

Công việc của con giáp này có thể dễ dàng giải quyết mọi việc trong công việc. Tài vận cũng  nên cải thiện các mối quan hệ để tạo dựng các cơ hội lợi cho việc đầu tư. Hiện tại đang được cấp trên trọng dụng, cần làm việc siêng năng để nhanh lên chức.  Chuyện tình cảm ngọt ngào, suôn sẻ sớm gặp được ý trung nhân và hạnh phúc cả đời. 

Giờ tốt trong ngày: 17h - 20h 

Dự đoán ngày 28/4 cho 4 con giáp đặc biệt nhất về công danh sự nghiệp tấn tới lẫn tình duyên viên mãn - Ảnh 3

Tuổi tý 

Tử vi 12 con giáp ngày 28/4/2023 dự đoán, lộ trình thăng tiến của tuổi Tý tiến triển theo đúng kỳ vọng, con giáp này đón nhận một số cơ hội mới trong thời gian tới, cố gắng tận dụng để làm bàn đạp phát triển sau này. Tình hình tài chính ổn định, mặc dù không quá xuất sắc nhưng cuộc sống cá nhân không có gì phải lo nghĩ cả. Chuyện tình yêu nhiều may mắn, bố mẹ bạn đều yêu quý người ấy

Giờ tốt trong ngày: 1h - 2h

Dự đoán ngày 28/4 cho 4 con giáp đặc biệt nhất về công danh sự nghiệp tấn tới lẫn tình duyên viên mãn - Ảnh 4

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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