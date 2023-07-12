2 tuần cuối tháng 7, lộc bất tận hưởng: 3 tuổi này gặt hái nhiều thành công, vận số đỏ chót, nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 16:02

2 tuần cuối tháng 7 dường như thu nhập của 3 con giáp này có phần nhỉnh hơn cả thu nhập chính, quả là khiến cho người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ mà.

Tuổi Hợi 

2 tuần cuối tháng 7, lộc bất tận hưởng: 3 tuổi này gặt hái nhiều thành công, vận số đỏ chót, nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi có 2 tuần cuối tháng 7 sự nghiệp phát triển tương đối ổn định trong suốt tuần này. Cấp trên tin tưởng và giao cho bạn một số nhiệm vụ quan trọng, vì thế, hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng nhận trách nhiệm, từ đó dần dần khẳng định được bản thân.

Phương diện tài lộc tăng tiến thuận lợi nhất trong thời điểm giữa và cuối tuần, vì thế đây là lúc bản mệnh cần phải quyết đoán nắm chắc cơ hội, không nhường thời cơ tốt vào tay người khác. Nếu có thể làm được như vậy, túi tiền của bạn ắt sẽ rủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình cảm không mấy yên ấm vào thời điểm giữa và cuối tuần. Khi có vấn đề gì bất mãn với nửa kia, bạn cần chủ động trò chuyện và tháo gỡ, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến quan hệ đôi bên dần dần trở nên xa cách.

Đáng chú ý, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần chú ý rèn luyện thân thể, sinh hoạt điều độ, chớ nên thức khuya dậy sớm khiến cơ thể mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ gần đây rất linh hoạt và tỉ mỉ. Họ có cách ứng xử hòa đồng, cách làm việc cẩn thận nên khiến đồng nghiệp, lãnh đạo cực kỳ yên tâm.

Nhờ đó, họ được tạo điều kiện để có thêm các cơ hội mới để ghi điểm. Con giáp này cũng luôn có quý nhân giúp đỡ cũng như đồng đội tốt nên làm việc đạt hiệu quả cao.

Người tuổi Tỵ ngày càng cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân, có khả năng gặt hái được nhiều của cải trong thời gian trước mắt.

2 tuần cuối tháng 7 sẽ là thời gian đầy bất ngờ của con giáp tuổi Tỵ. Họ đón nhận may mắn, kinh doanh thành công, thu lãi khủng.

Nhờ vậy, họ có tâm trạng tốt và tâm thế làm việc đầy hứng khởi mỗi ngày, tiếp tục cất cánh trên con đường thành công.

Tuổi Tý 

2 tuần cuối tháng 7, lộc bất tận hưởng: 3 tuổi này gặt hái nhiều thành công, vận số đỏ chót, nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật sự không thể phủ nhận được việc tuổi Tý chính là 1 trong những con giáp phát tài cuối tuần này. Tử vi phương Đông cho thấy những chú Chuột đúng là đang ở trong tình trạng “Chuột sa chĩnh gạo” rồi nè.

Bản mệnh dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh buôn bán thì thời điểm này cũng sẽ có được nguồn thu vượt trội hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó.

 

2 tuần cuối tháng 7 dường như thu nhập của bản mệnh còn có phần nhỉnh hơn cả thu nhập trong tuần ấy chứ, quả là khiến cho người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ mà.

 

Lịch ngày tốt xin lưu ý chút với những chú Chuột rằng ngày 15/2 là lúc mà bạn cần phải tập trung vào công việc chính của mình, giải quyết hết những vấn đề còn tồn đọng cũng như những vấn đề mới phát sinh.

 

Đây là lúc mà cấp trên đang dõi theo và thử thách năng lực của con giáp này, bạn làm tốt thì việc tăng lương thăng chức thời gian tới chẳng phải chuyện gì quá xa vời.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Cuối tuần này (14-16/7/2023), các con giáp sau có vận may trời ban nên làm ăn thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ, thu nhiều của cải, tiền bạc đổ về túi ào ào như thác

Cuối tuần này (14-16/7/2023), các con giáp sau có vận may trời ban nên làm ăn thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ, thu nhiều của cải, tiền bạc đổ về túi ào ào như thác

Cuối tuần này (14-16/7/2023) sẽ là thời gian đầy bất ngờ của 3 con giáp tuổi này. Họ đón nhận may mắn, kinh doanh thành công, thu lãi khủng.

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