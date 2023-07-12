Cuối tuần này (14-16/7/2023), các con giáp sau có vận may trời ban nên làm ăn thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ, thu nhiều của cải, tiền bạc đổ về túi ào ào như thác

Vận trình tài lộc của tuổi Dậu đang trên đà khởi sắc trong cuối tuần này (14-16/7/2023). Con giáp này đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi.

Có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng… của bạn sẽ được chấp thuận. Hơn nữa, đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó để mở rộng kinh doanh. Hùn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý khi cát khí đang lan tràn. Nếu đang có sẵn nguồn vốn rủng rỉnh, bản mệnh có thể thử sức.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ gần đây rất linh hoạt và tỉ mỉ. Họ có cách ứng xử hòa đồng, cách làm việc cẩn thận nên khiến đồng nghiệp, lãnh đạo cực kỳ yên tâm.

Nhờ đó, họ được tạo điều kiện để có thêm các cơ hội mới để ghi điểm. Con giáp này cũng luôn có quý nhân giúp đỡ cũng như đồng đội tốt nên làm việc đạt hiệu quả cao.

Người tuổi Tỵ ngày càng cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân, có khả năng gặt hái được nhiều của cải trong thời gian trước mắt.

Cuối tuần này (14-16/7/2023) sẽ là thời gian đầy bất ngờ của con giáp tuổi Tỵ. Họ đón nhận may mắn, kinh doanh thành công, thu lãi khủng.

Nhờ vậy, họ có tâm trạng tốt và tâm thế làm việc đầy hứng khởi mỗi ngày, tiếp tục cất cánh trên con đường thành công.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão rộng mở trong tuần này. Với cách giải quyết tình huống thông minh, linh hoạt, bạn dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, thậm chí được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Cũng nhờ những thành tích tốt đẹp trong công việc, bạn được cất nhắc tăng lương, hoặc ít nhất cũng là thưởng nóng. Với người làm kinh tế, bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên là người đi tiên phong, thậm chí là người dẫn đầu cho một trào lưu mới, nhờ đó mà nguồn thu ngày một tăng tiến.

Xem tử vi 12 con giáp, Ngũ Quỷ xuất hiện cũng cảnh báo bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, gây ảnh hưởng danh tiếng của bạn. Tốt nhất, bạn cần có lòng đề phòng những kẻ ghen ăn tức ở.

Phương diện tình cảm khá nhạt nhòa bởi bạn chưa biết cách cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và cuộc sống. Bạn cống hiến quá nhiều cho công việc của mình mà quên mất quan tâm đến người thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ giữa bạn và mọi người sẽ ngày càng xa cách đấy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.