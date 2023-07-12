Cuối tuần này (14-16/7/2023), các con giáp sau có vận may trời ban nên làm ăn thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ, thu nhiều của cải, tiền bạc đổ về túi ào ào như thác

Tâm linh - Tử vi 12/07/2023 15:25

Cuối tuần này (14-16/7/2023) sẽ là thời gian đầy bất ngờ của 3 con giáp tuổi này. Họ đón nhận may mắn, kinh doanh thành công, thu lãi khủng.

Tuổi Dậu 

Cuối tuần này (14-16/7/2023), các con giáp sau có vận may trời ban nên làm ăn thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ, thu nhiều của cải, tiền bạc đổ về túi ào ào như thác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Dậu đang trên đà khởi sắc trong cuối tuần này (14-16/7/2023). Con giáp này đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi.

Có khả năng các đề nghị tăng lương hay mức thưởng, hoa hồng… của bạn sẽ được chấp thuận.

Hơn nữa, đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó để mở rộng kinh doanh. Hùn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý khi cát khí đang lan tràn. Nếu đang có sẵn nguồn vốn rủng rỉnh, bản mệnh có thể thử sức.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ gần đây rất linh hoạt và tỉ mỉ. Họ có cách ứng xử hòa đồng, cách làm việc cẩn thận nên khiến đồng nghiệp, lãnh đạo cực kỳ yên tâm.

Nhờ đó, họ được tạo điều kiện để có thêm các cơ hội mới để ghi điểm. Con giáp này cũng luôn có quý nhân giúp đỡ cũng như đồng đội tốt nên làm việc đạt hiệu quả cao.

Người tuổi Tỵ ngày càng cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân, có khả năng gặt hái được nhiều của cải trong thời gian trước mắt.

Cuối tuần này (14-16/7/2023) sẽ là thời gian đầy bất ngờ của con giáp tuổi Tỵ. Họ đón nhận may mắn, kinh doanh thành công, thu lãi khủng.

Nhờ vậy, họ có tâm trạng tốt và tâm thế làm việc đầy hứng khởi mỗi ngày, tiếp tục cất cánh trên con đường thành công.

Tuổi Mão

Cuối tuần này (14-16/7/2023), các con giáp sau có vận may trời ban nên làm ăn thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ, thu nhiều của cải, tiền bạc đổ về túi ào ào như thác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão rộng mở trong tuần này. Với cách giải quyết tình huống thông minh, linh hoạt, bạn dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, thậm chí được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Cũng nhờ những thành tích tốt đẹp trong công việc, bạn được cất nhắc tăng lương, hoặc ít nhất cũng là thưởng nóng. Với người làm kinh tế, bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên là người đi tiên phong, thậm chí là người dẫn đầu cho một trào lưu mới, nhờ đó mà nguồn thu ngày một tăng tiến.

Xem tử vi 12 con giáp, Ngũ Quỷ xuất hiện cũng cảnh báo bạn cần phải chú ý đến kẻ tiểu nhân rình rập tìm cách ném đá giấu tay, gây ảnh hưởng danh tiếng của bạn. Tốt nhất, bạn cần có lòng đề phòng những kẻ ghen ăn tức ở.

Phương diện tình cảm khá nhạt nhòa bởi bạn chưa biết cách cân bằng thời gian giữa sự nghiệp và cuộc sống. Bạn cống hiến quá nhiều cho công việc của mình mà quên mất quan tâm đến người thân. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ giữa bạn và mọi người sẽ ngày càng xa cách đấy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Nhờ được Thần Tài nhả vía, đúng 5 ngày tới, các con giáp này có cơ hội thoát nghèo trong gang tấc, công danh, sự nghiệp, tiền tài và cả tình duyên đều rực sáng

Nhờ được Thần Tài nhả vía, đúng 5 ngày tới, các con giáp này có cơ hội thoát nghèo trong gang tấc, công danh, sự nghiệp, tiền tài và cả tình duyên đều rực sáng

Là 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ vào 5 ngày tới, những tuổi này sẽ gặp nhiều may mắn khi thường xuyên có tin vui trong công việc, tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 12 con giáp bói vui 3 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 51 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 1 giờ 21 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương