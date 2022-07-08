2 tuần cuối tháng 6 âm lịch, nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay đón lộc, ngả mũ hứng vận may, làm việc gì cũng lên hương

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 11:16

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch, nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp may mắt hết nấc, đón lộc, nhận vàng, làm gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Chính Quan ở bên giúp sức, người tuổi Sửu trở nên tự tin hơn trong các quyết định đưa ra vào 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch. Nếu bạn đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp thì đây chính là cột mốc vô cùng quan trọng. Bạn có thể đạt được những thành tựu đáng kể và nhận về những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, nếu có bất cứ sai sót nào xảy ra, bản mệnh cũng đừng nóng vội, hãy bình tĩnh để xử lý từng vấn đề một. Tốt nhất con giáp may mắn hãy lắng nghe thêm những ý kiến của mọi người xung quanh, đừng quá bảo thủ cứng nhắc như thế nữa.

2 tuần cuối tháng 6 âm lịch, nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay đón lộc, ngả mũ hứng vận may, làm việc gì cũng lên hương - Ảnh 1
Chính Quan ở bên giúp sức, người tuổi Sửu trở nên tự tin hơn trong các quyết định đưa ra vào 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Thìn Thân Bán Hợp khi đồng hồ điểm đúng 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn đó.

May mắn hơn khi ở bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn. Sự nhất trí đồng lòng của cả hai sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng và thông suốt hơn.

2 tuần cuối tháng 6 âm lịch, nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay đón lộc, ngả mũ hứng vận may, làm việc gì cũng lên hương - Ảnh 2
Người tuổi Thìn gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Thìn Thân Bán Hợp khi đồng hồ điểm đúng 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có thời gian khá thoải mái dưới sự giúp sức của Chính Quan trong 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch. Công việc đang đi theo đúng lộ trình mà bạn đã vạch ra mà không vướng bất cứ trở ngại nào. Bản mệnh làm việc hết sức nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhờ thế mà được cấp trên đánh giá cao.

Người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu trong ngày Thổ Hỏa tương sinh này. Những cuộc gặp gỡ là cầu nối giúp bạn và người ấy tiến gần với nhau hơn.

2 tuần cuối tháng 6 âm lịch, nắng vàng rực rỡ, 3 con giáp dang tay đón lộc, ngả mũ hứng vận may, làm việc gì cũng lên hương - Ảnh 3
Người tuổi Mùi sẽ có thời gian khá thoải mái dưới sự giúp sức của Chính Quan trong 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 4 ngày cuối tuần (7/7 - 10/7), 3 con giáp vượt mọi khổ ải, nước đẩy thuyền lên, tiền vào như nước, ước gì được nấy

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Tử vi 12 con giáp cho hay, sang 4 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tiền vào như nước, vận may bủa vây, tình duyên đỏ thắm.

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