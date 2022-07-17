2 ngày đầu tuần (18, 19/7): 3 con giáp có số hưởng phúc lớn, đi lạc vào xứ sở thần tiên, tiền vàng chất cao như núi, cuộc đời dệt gấm thêu hoa

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Sửu nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh.

Vào 2 ngày đầu tuần tới, người tuổi Sửu được Quý nhân dẫn đường, thần Tài yêu thương, làm một hưởng mười, trăm bề thuận phát.

Trong cuộc sống, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn xây dựng được những quan hệ xã giao tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Là con giáp phát tài tuần này, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển, vận động nhiều.

Tuần trước, người tuổi Thìn phải vất vả, bôn ba thì ngay đầu tuần này, bạn hoàn toàn có cơ hội được nhận một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh, lấy động lực để cố gắng trong suốt khoảng thời gian sau đó.

Ảnh minh họa

Với người làm ăn kinh doanh, vận trình tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài.

Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn không phải lo lắng gì hết, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn rất thông minh, sáng suốt, có tầm nhìn xa, họ không bao giờ thỏa mãn với những sở thích trước mắt, họ có đầu óc linh hoạt, vừa biết tạo ra đồng tiền vừa có khả năng giữ tiền.

Ảnh minh họa

Trong cuộc sống, tuổi Tý cũng là những người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần nỗ lực quá nhiều, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ là có thể xây dựng cuộc sống viên mãn. Người tuổi Tý siêng năng và lạc quan, luôn mang trong mình năng lượng tích cực, nhờ vậy mà tài vận cũng tự đến.

Những người tuổi Tý vốn sống vì gia đình, họ sẽ làm mọi thứ để những người xung quanh sống hạnh phúc sung túc, và đương nhiên khi tuổi Tý giàu thì gia đình không có lý gì mà không được hưởng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.