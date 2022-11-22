2 ngày đầu tiên tháng 11 âm lịch vàng son: 3 con giáp có Thần Tài phù trợ, Quý Nhân dẫn lối làm giàu, kinh doanh đại phát, tiền tỷ vào túi, vàng chất đầy rương, giàu sang phơi phới

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 14:35

Kiên nhẫn đợi tới 2 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, những con giáp sau đón nhận hỷ sự vô vàn, chuyện làm ăn thêm phần khởi sắc.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn 2 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

2 ngày đầu tiên tháng 11 âm lịch vàng son: 3 con giáp có Thần Tài phù trợ, Quý Nhân dẫn lối làm giàu, kinh doanh đại phát, tiền tỷ vào túi, vàng chất đầy rương, giàu sang phơi phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là lúc của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Dự báo vào 2 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến. Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định. Tất nhiên, cũng có thời điểm tuổi Mùi gặp phải vận xui, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả không đạt như ý muốn.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi hạn của năm cũ và đón nhận vận trình suôn sẻ, khả quan hơn.

2 ngày đầu tiên tháng 11 âm lịch vàng son: 3 con giáp có Thần Tài phù trợ, Quý Nhân dẫn lối làm giàu, kinh doanh đại phát, tiền tỷ vào túi, vàng chất đầy rương, giàu sang phơi phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm côn ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu may mắn là một trong những con giáp được Thần Tài gọi tên 2 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, không những vậy lại được nhiều Cát tinh trợ mệnh mà công danh sự nghiệp xán lạn. 

Mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành tốt, con giáp này được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc sẽ được thưởng một khoản tiền nóng. Khoảng thời gian này bạn được học hỏi, mở mang tri thức nhờ tiếp tục được giao xủ lí các dự án quan trọng. 

2 ngày đầu tiên tháng 11 âm lịch vàng son: 3 con giáp có Thần Tài phù trợ, Quý Nhân dẫn lối làm giàu, kinh doanh đại phát, tiền tỷ vào túi, vàng chất đầy rương, giàu sang phơi phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mọi khó khăn và trở ngại mà bản mệnh vướng phải trước đó dần được tháo gỡ nhờ nỗ lực, quyết tâm của mình, đây chính là lúc bạn được hưởng thành quả cũng như nâng tầm vị thế. 

 

Đây cũng là thời điểm tốt để những người độc thân tiến tới mối quan hệ mới, khoảng thời gian này có ngày đẹp lại càng thích hợp cho việc cử hành hôn lễ. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi báo hiệu tin vui từ 5h sáng mai 22/11, những con giáp sau đón nhận một ngày tràn ngập năng lượng, sự nghiệp phất lên phơi phới.

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