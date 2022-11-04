2 ngày cuối tuần (5-6/11), Thần Tài mở kho phát lộc lá, 3 con giáp có đường tiền tài tăng gấp 3-4 lần, danh lợi vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 23:34

Trong 2 ngày cuối tuần (5-6/11), 3 con giáp sau giơ tay nhận lộc, cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Tuổi Sửu

Nhắc đến tuổi Sửu là nhắc ngay đến thị phi trong những ngày trước đó. Con giáp này thường xuyên bị vu oan giá họa bởi những người luôn đâm chọc sau lưng và nói xấu đồng nghiệp. Bạn đã dũng cảm bỏ ngoài tai lời nói xấu xa để chứng minh bản thân mình và kết quả thu về khiến họ tâm phục, khẩu phục. Có nghĩa rằng chúng ta không sống vì thái độ của bất cứ ai, điều chúng ta làm phục vụ cho lợi ích của chúng ta là quan trọng nhất. 

Trong 2 ngày cuối tuần (5-6/11), tuổi Sửu gặt hái được thành tựu trong việc mang về dự án giá trị, bạn nhanh chóng được thưởng nóng và thậm chí cấp trên đã có ý cất nhắc bạn đến một vị trí cao hơn. 

Tình cảm nở rộ, hai bạn có khoảng thời gian tìm hiểu đã lâu dài và đây là lúc nói về chuyện trăm năm, chúc mừng con giáp tuổi Sửu. 

2 ngày cuối tuần (5-6/11), Thần Tài mở kho phát lộc lá, 3 con giáp có đường tiền tài tăng gấp 3-4 lần, danh lợi vẹn toàn - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần (5-6/11), tuổi Sửu nhanh chóng được thưởng nóng và thậm chí cấp trên đã có ý cất nhắc bạn đến một vị trí cao hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong có trái tim nhân hậu, luôn giúp đỡ bạn bè mà không so đo tính toán.

Trong công việc, họ thể hiện mình là người nhanh nhạy, thức thời. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không đứng yên tại chỗ.

Trong 2 ngày cuối tuần (5-6/11), khi phúc báo dồi dào, vận khí ngập tràn, thần Tài yêu thương, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, việc đầu tư, kinh doanh của con giáp này cũng hồng phát, mang lại nguồn thu nhập dồi dào.

2 ngày cuối tuần (5-6/11), Thần Tài mở kho phát lộc lá, 3 con giáp có đường tiền tài tăng gấp 3-4 lần, danh lợi vẹn toàn - Ảnh 2
Trong 2 ngày cuối tuần (5-6/11), tuổi Tỵ phúc báo dồi dào, vận khí ngập tràn, thần Tài yêu thương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền hòa, thích cuộc sống tự do, yên bình. Họ điềm đạm, hòa đồng với những người xung quanh và dường như không bao giờ nổi nóng.

Con giáp tuổi Mão làm việc chăm chỉ, làm việc hăng say. Tinh thần chịu đựng gian khổ đã mở đường cho những thành công của họ. Trong 2 ngày cuối tuần (5-6/11), người tuổi Mão có tài vận khởi sắc. Họ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu, lại được quý nhân phù trợ, trao cho cơ hội tỏa sáng.

Con giáp này nhanh nhạy chớp thời cơ, họ đang đi đúng hướng trong công việc. Thời gian tới, con giáp này có tài lộc vượng phát, giải tỏa được nhiều áp lực, hầu bao rủng rỉnh, không còn lo lắng về tiền bạc.

2 ngày cuối tuần (5-6/11), Thần Tài mở kho phát lộc lá, 3 con giáp có đường tiền tài tăng gấp 3-4 lần, danh lợi vẹn toàn - Ảnh 3
 Trong 2 ngày cuối tuần (5-6/11), người tuổi Mão có tài vận khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ ngày 5/11 trở đi, ơn trên soi sáng, vận trình suôn sẻ đủ đường, gặp ai cũng là quý nhân, tiền bạc như thác đổ ào ào vào túi

Từ ngày 5/11 trở đi, ơn trên soi sáng, vận trình suôn sẻ đủ đường, gặp ai cũng là quý nhân, tiền bạc như thác đổ ào ào vào túi

Tử vi dự báo rằng từ ngày 5/11 trở đi, những con giáp này đón tài lộc dồi dào, tiền tài ngày một rực rỡ.

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