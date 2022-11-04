Thần Phật phù trợ', đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp hào quang rực sáng, cầu được ước thấy, làm ăn thuận lợi, đánh đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 23:08

Bước sang 10 ngày tới, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp hiền hậu, chăm chỉ cũng như ít nói bậc nhất trong 12 con giáp, chính sự ít nói tạo thành điểm yếu với họ khi họ không có được nhiều mối quan hệ xã giao. Tuy các mối quan hệ xã giao hạn chế nhưng may mắn thay bên cạnh Mùi còn có gia đình làm điểm tựa vững chắc, là nơi bạn thường xuyên lui về khi mắc phải thăng trầm trong công việc. 

Theo tử vi, 10 ngày tới đây những người kinh doanh thu về được lợi nhuận vượt ngoài mức chỉ tiêu ban đầu do bạn bất ngờ gặp được người sẵn sàng kí kết hợp đồng giá trị lớn. 

Với những người làm công ăn lương có cơ hội nhận tiền thưởng cũng như tìm được cơ hội tiến thân bằng sự ham học hỏi, chuyên cần, bứt phá của bản thân mình. 

Thần Phật phù trợ', đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp hào quang rực sáng, cầu được ước thấy, làm ăn thuận lợi, đánh đâu thắng đó - Ảnh 1
10 ngày tới đây những người tuổi Mùi kinh doanh thu về được lợi nhuận vượt ngoài mức chỉ tiêu ban đầu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý giỏi tránh rủi ro, biết nắm bắt cơ hội kinh doanh. Họ là những người có khả năng thích ứng cao, dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng có thể nhanh nhạy nắm bắt và cởi mở với cái mới. Thái độ tích cực chính là điều giúp con giáp này ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo tử vi, người tuổi Tý có tầm nhìn xa, có thể đón đầu khi thời cơ đến. Bắt đầu từ 10 ngày tới, vận trình của họ sẽ có bước ngoặt. Lời khuyên dành cho con giáp này là trong công việc hãy chú ý duy trì sự hòa hợp giữa các cá nhân, tránh họa từ miệng mà ra; cứ làm việc siêng năng nhất định sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. 

Thần Phật phù trợ', đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp hào quang rực sáng, cầu được ước thấy, làm ăn thuận lợi, đánh đâu thắng đó - Ảnh 2
Bắt đầu từ 10 ngày tới, vận trình của Tý sẽ có bước ngoặt.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề khúc mắc một cách dễ dàng.

Tuổi Ngọ sinh ra đã có sự mạnh mẽ. Dù gặp thất bại con giáp này cũng không bao giờ dừng lại mà sẽ tiếp tục phấn đấu. Trong 10 ngày tới, tử vi dự báo tuổi Ngọ sẽ có vận trình tốt đẹp, không gặp nhiều khó khăn. Về tài lộc, người tuổi Ngọ không nên vội vàng muốn thành công nhanh chóng mà hãy tìm kiếm sự phát triển có tính bền vững.

Thần Phật phù trợ', đúng 10 ngày nữa, 3 con giáp hào quang rực sáng, cầu được ước thấy, làm ăn thuận lợi, đánh đâu thắng đó - Ảnh 3
Trong 10 ngày tới, tử vi dự báo tuổi Ngọ sẽ có vận trình tốt đẹp, không gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 16h chiều mai, 3 con giáp 'một bước hóa đại gia', mua vé số trúng ngay giải độc đắc, tiền tỷ đầy tay, nợ nần trước đó được trả sạch

Đúng 16h chiều mai, 3 con giáp 'một bước hóa đại gia', mua vé số trúng ngay giải độc đắc, tiền tỷ đầy tay, nợ nần trước đó được trả sạch

Đúng 16h chiều mai có 3 con giáp giàu có bất chấp, bỗng nhiên đổi vận thành đại gia, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

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