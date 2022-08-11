2 con giáp này cực kỳ hữu duyên với các ngôi sao trong showbiz, việc nên duyên vợ chồng với người nổi tiếng chỉ là chuyện ngày một ngày hai

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 23:40

Đây là 2 con giáp thường xuyên bén duyên cùng người nổi tiếng, có một gia đình êm ấm, hạnh phúc.

1. Tuổi Tý

Người tuổi Tý là người thích đứng đầu, đam mê danh vọng, tiền tài nên họ có xu hướng bị thu hút bởi hào quang của những người nổi tiếng. Họ rất tò mò muốn trải nghiệm cuộc sống bên người vợ/người chồng của mình là một người thuộc giới showbiz sẽ như thế nào và họ tự mình đi tìm câu trả lời đó. Đặc biệt đàn ông tuổi này một khi thích điều gì là thực hiện cho được mới thôi và họ đủ năng lực cũng như sự may mắn để chiếm được cảm tình của mộ cô nàng nổi tiếng. Họ thậm chí còn biết tận dụng sự nổi tiếng này của vợ để hậu thuẫn cho bản thân trên con đường sự nghiệp.

2 con giáp này cực kỳ hữu duyên với các ngôi sao trong showbiz, việc nên duyên vợ chồng với người nổi tiếng chỉ là chuyện ngày một ngày hai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt phụ nữ tuổi Tý là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho chồng của mình an tâm theo đuổi đam mê trong công việc. Khi hai người kết hôn, họ sẽ trở thành "nguồn năng lượng" trong gia đình.

Ví dụ như chồng là một diễn viên nổi tiếng, thường xuyên có những ngày xa nhà thực hiện những bộ phim mới thì họ sẵn sàng ở nhà lo toan mọi việc từ trong ra ngoài. Họ không cảm thấy điều đó là phiền phức, miễn là đàn ông đảm bảo tài chính cho gia đình là họ sẵn lòng tìm cách để vun vén hạnh phúc.

 

Bản tính tuổi này lạc quan, ưa vận động, luôn hướng gia đình tới những giá trị tích cực của đời sống thay vì những suy nghĩ bi quan, thụt lùi. Dù chồng không thường xuyên ở nhà nhưng cô nàng tuổi Tý vẫn có những thú vui để đảm bảo cuộc sống của mình vẫn vui vẻ và thú vị. Họ luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ, khiến chồng cũng như bố mẹ hai bên cảm thấy an tâm, không phải lo lắng.

 

Tuổi Hợi

 

Người tuổi Hợi hiền lành, nhẫn nại, yêu gia đình hết mực mà chẳng cần lý do gì. Khi kết hôn, dù đối phương là ai họ cũng rất dễ thích nghi, họ thực sự là nhân tố chính mang lại hạnh phúc cho tổ ấm bằng sự ấm áp, bao dung của mình. Dù cho họ không quá nổi bật nhưng vẫn thu hút được người chồng/vợ là người nổi tiếng mà chính họ không thể giải thích lý do cụ thể là gì, chỉ tin rằng đó là số phận. Người tuổi Hợi vô tư, không quá quan tâm việc bạn đời của mình là người nổi tiếng hay không và điều này mang lại cảm giác thoải mái cho đối phương khi họ là người trong giới showbiz.

2 con giáp này cực kỳ hữu duyên với các ngôi sao trong showbiz, việc nên duyên vợ chồng với người nổi tiếng chỉ là chuyện ngày một ngày hai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế là rất nhiều con giáp tuổi Hợi luôn tạo không gian riêng cho một nửa, giúp bạn đời của mình có thời gian được theo đuổi đam mê của mình, họ không quá quan tâm tới sự nổi tiếng của đối phương đang ở mức nào. Khi một nửa của mình đối diện với khó khăn ví dụ những tin đồn thất thiệt, bị hủy hợp đồng hay không được trả tiền,... thì may mắn là tính cách hồn nhiên, vui vẻ của người tuổi Hợi đã trở thành chỗ dựa tinh thần vợ/chồng mình, giúp cho cả nhà, lẫn những người xung quanh bớt lo lắng. Thế nên mỗi khi phải đối mặt với những cám dỗ, họ luôn quay lại để nhìn và biết rằng mình còn có một gia đình rất tuyệt vời ở đằng sau, tránh bị sa ngã và cuốn theo những cám dỗ đó.

Nhất là những cô nàng tuổi Hợi rất được lòng bố mẹ chồng vì tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó. Họ cũng đối xử tận tâm với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, mang lại cảm giác an tâm vô cùng cho những ông chồng nổi tiếng của họ khi xa nhà.

 

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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