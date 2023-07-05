17 ngày tới, các con giáp này nhận tài lộc từ Thần Tài, có nhiều cơ hội tiến thân, làm ăn kinh doanh một vốn bốn lời, tiền bạc ào ào chảy vào túi

Nhìn chung, 17 ngày tới là khoảng thời gian các bạn tuổi Tý chơi hết mình, và cũng kiếm bộn tiền. Mặc dù bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc và các khía cạnh khác, nhưng đừng lo, bạn vẫn có thể áp dụng rất nhiều cách thông minh để vượt qua khó khăn. Người tuổi Chuột sẽ có nhiều đột phá ngoài mong đợi, trong khoảng thời gian này, nếu bạn tham gia các hoạt động xã hội, hoặc các buổi giao du với mọi người, bạn chắc chắn sẽ nhận được những khoản hỗ trợ tài chính bất ngờ.‏

‏17 ngày tới, tuổi Tý rất suôn sẻ về mặt tình cảm, nhờ niềm vui nho nhỏ này mà bạn có một tâm thế tốt để chủ động đầu tư, lên kế hoạch một cách không lo âu, chần chừ. Một lời khuyên duy nhất là bạn nên dành thời gian và năng lượng cho những lĩnh vực mà mình quen thuộc, đồng thời duy trì một tâm hồn cởi mở và lối sống lành mạnh. Hãy nhớ, một người khỏe mạnh và hạnh phúc thì có nhiều khả năng gặp may mắn hơn.

Tuổi Dậu vốn luôn hết lòng vì đồng nghiệp nên lúc khó khăn bạn cũng được người khác giúp đỡ hết mình. Tuần này, người làm công ăn lương sẽ chẳng gặp phải bất cứ khó khăn nào, công việc gì cũng sẽ tiến triển suôn sẻ.

Người làm kinh tế có cơ hội thu được tệp khách hàng mới. Dù phải hơi vất vả một chút, song bạn sẽ nhận thấy rằng túi tiền của mình đang dày lên nhanh chóng.

Nếu có thời gian rảnh thì nên làm thiện nguyện hoặc trau dồi kiến thức cho bản thân. Những khoản đầu tư này là khoản đem lại lợi ích cao trong tương lai, đồng thời còn tăng cường phúc đức cho bạn.

Chuyện tình cảm nhìn chung thiên về ổn định. Người ấy hiểu rằng bạn là người bận rộn nên không yêu cầu bạn phải dành quá nhiều thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, bạn vẫn nên sắp xếp thời gian để ở bên người thân nhiều hơn nhé.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất sống thực tế, tình cảm. Họ khéo léo, tính tế và nhanh nhẹn. Con giáp này được biết đến với tính cách trung thực và chân thành.

Họ thường không che giấu những suy nghĩ và cảm xúc và luôn thể hiện sự thành thật trong các mối quan hệ. Con giáp tuổi Tuất có óc sáng tạo phong phú và đam mê trong những gì họ làm. Họ có năng lượng dồi dào và luôn cống hiến hết mình vào công việc hoặc sở thích.

17 ngày tới, người tuổi Tuất đưa ra độc lập của bản thân để giải quyết mọi việc. Dù được giao việc lớn hay nhỏ, con giáp này vẫn rất chăm chỉ và tích cực. Có lẽ vì vậy mà họ dễ dàng được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên đánh giá cao.

17 ngày tới theo là thời điểm lý tưởng của con giáp tuổi Hợi gây ấn tượng mạnh với cấp trên bằng tài năng và tâm huyết của mình với công việc. Người tuổi này làm kinh doanh cũng phất lên trông thấy, nhận được nhiều đơn hàng, thu tiền về đầy túi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.