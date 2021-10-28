17 ngày tới, 3 con giáp gánh lộc về nhà, giàu có viên mãn, tiền bạc không cầu cũng tự động kéo đến nhà

Tâm linh - Tử vi 28/10/2021 07:00

Trong 17 ngày tới, những con giáp kể dưới đây có cuộc sống vô cùng hanh thông, viên mãn ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trời sinh "số sướng" khi phúc lớn mệnh lớn. Đặc biệt, bắt đầu trong 5 năm tới, người tuổi Mùi còn "sướng" hơn bội phần. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Mùi.

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát tài, tài vận tăng cao. Người tuổi Mùi cũng đạt được công danh trong sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Mùi còn có thêm quý nhân phù trợ, nên chuyện tậu nhà lầu xe hơi sẽ chẳng có gì khó.

Ngoài ra, nếu như tập trung phát triển bản thân trong 17 ngày tới, tuổi Mùi có thể về nghỉ hưu sớm và tận hưởng cuộc sống an nhàn, nhà cao cửa rộng.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được hưởng vượng khí từ gia môn. Quý nhân chẳng ở đâu xa, chính là người thân của con giáp này. Họ được hưởng phúc từ tổ tiên để lại. Cuộc đời cơ bản an lành, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an.

Vận mệnh của con giáp này sẽ phất lên trong vòng 17 ngày tới, từ công việc tới tình cảm làm gì cũng thuận. Nếu như đang có ý định khởi nghiệp thì tuổi Tuất hãy bắt đầu ngay và luôn.

Cơ hội này sẽ giúp bạn giữ chắc phần thắng. Ngoài ra, cũng nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm trước khi đưa ra 1 quyết định quan trọng nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn được đánh giá uyên bá‌c, trí tuệ, tuy nhiên lại chưa gặp đúng thời thế. Đầu năm, tuổi Tuất có thể chuyển đổi môi trường học tập, làm việc.

Với tính cách ôn hoà của mình thì tuổi Tỵ cũng không cần phải lo lắng. Đó có thể là điều tốt mang tới nhiều cơ hội giúp tuổi Tỵ phát huy được hết khả năng bản thân.

17 ngày tới, bước chuyển mình rõ nét của những người tuổi này khi may mắn bắt đầu gõ cửa và thời kỳ vận may đến sẽ giúp tuổi Tuất phát triển sự nghiệp, khẳng định được vị thế và nhanh chóng làm giàu.

Trong thời gian này tuổi Tỵ chính là con giáp hưởng mọi phúc lộc, hô mưa gọi gió tiền bạc luôn rủng rỉnh. 

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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