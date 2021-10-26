Từ cuối tháng 9 ÂL trở đi, 3 con giáp chính thức bước sang giai đoạn thăng hoa cả tình lẫn tiền, cuối năm có cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 26/10/2021 11:00

Cuối tháng 9 ÂL, ai khổ thì khổ, nhưng 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống sắp tới có quý nhân và thần tài chiếu cố, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, nếu may mắn hơn sẽ thành công đổi đời.

Tuổi Sửu 

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội thành công trong cuộc sống. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu sống vất vả, khổ cực, nhưng trên thực tế họ là con giáp biết nhìn xa trông rộng, càng tích lũy và phấn đấu nhiều, cuộc đời sau này sẽ thoải mái và tốt đẹp hơn. Người tuổi Sửu tâm niệm, có làm thì mới có ăn nên họ không bao giờ ngừng lao động. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Những ngày tháng sắp tới, tuổi Sửu đã gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đẹp đang xuất hiện trước mặt, chỉ cần đi đến và nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa tuyệt vời. Tuổi Sửu dù mang số mệnh hơi vất vả nhưng nếu như họ biết dùng sự vất vả ấy tạo ra được thành quả thì hậu vận sẽ viên mãn không ngừng. Cuối năm 2021 này, tuổi Sửu sẽ giàu có và thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Thời gian qua, tuổi Thìn là một trong những con giáp đã phải đối mặt với không ít khó khăn, gian nan, thậm chí có người chịu cảnh mất mát, trong đó tài chính bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, những tháng cuối năm tới đây, tuổi Thìn sẽ từng bước lấy lại những điều đã mấy. Tuổi Thìn vốn có nền tảng vững chắc, nên sớm muộn họ cũng sẽ xây dựng được cuộc sống viên mãn đủ đầy. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, cuộc sống tuổi Thìn sẽ bước lên tầm cao mới. Cụ thể từ giai đoạn này trở đi, bất kể là công việc, tài vận hay mối quan hệ xung quanh đều được cải thiện từng bước một. Ngoài ra, trong giai đoạn sắp tới, tuổi Thìn sẽ có quý nhân chiếu cố về mọi mặt, vì vậy cần nắm bắt cơ hội để thăng hoa làm giàu. Cuối năm 2021 này, cuộc sống tuổi Thìn có khả năng sẽ sung túc đủ đầy, tài vận mỗi năm mỗi tăng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nhiệt huyết với những việc làm của mình. So với những con giáp khác, người tuổi Dần không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu, thậm chí là xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc không ai sánh bằng. Trong các mối quan hệ xung quanh, tuổi Dần thường đưa ra những ý tưởng độc đáo khiến ai cũng phải trầm trồ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Năm trước khó khăn thế nào không biết nhưng trong năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã cố gắng, nỗ lực, đặc biệt vận may sẽ lội ngược dòng vào những tháng cuối năm. Người tuổi Dần vốn mang mệnh giàu có, và trong năm nay họ sẽ tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. Cuối năm sắp tới, sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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