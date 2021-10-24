Đúng 34 ngày tới, top 3 con giáp được trời phật thương hết cỡ, làm đâu trúng đó, tiền bạc đổ về đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 24/10/2021 21:00

Thầy tử vi cho biết, trong 34 ngày tới có những con giáp này vô cùng giàu có, phát tài cuộc sống lên hương.

Tuổi Mùi

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên rất đáng hứa hẹn với người tuổi Mùi trong 34 ngày tới, đặc biệt là nữ mệnh. Thầy tử vi cho biết đây là cơ hội để tuổi Mùi quên đi những chuyện không vui, và hướng tới tương lai nhiều tốt đẹp.

Trên phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này cũng có nhiều dấu hiệu tiến triển khá quan trọng nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân. Về đường tài vận của bản mệnh tuổi Mùi cũng đang trên đà tăng tiến, nhưng vượng nhất vẫn là thời điểm giữa tuần đến cuối tuần. Bản mệnh chẳng cần phải tìm kiếm tài lộc đâu xa, sẽ có người tự mang tới cho bạn. 

Tuổi Tị

Tử vi 34 ngày tới, những người tuổi Tị do Cát tinh phù trợ nên đầy may mắn và hanh thông cả trong chuyện tình cảm lẫn trong công việc.

Trên con đường công danh, bản mệnh của tuổi Tị có nhiều bước tiến triển tích cực. Trong thời gian này được quý nhân thôi thúc bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bứt phá mạnh mẽ, giành lấy những điều mình mong muốn.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tị luôn chăm chỉ và có sự cầu tiến sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với cấp trên. Về phương diện tiền bạc chủ yếu thực sự vượng vào cuối tuần. Tuổi Tị sẽ có thể có nhiều nguồn thu nhập cùng tăng tiến, nhưng đồng nghĩa với việc cuối tuần bạn chẳng được thảnh thơi mấy đâu.

Đường tình duyên của bản mệnh cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình hãy tận dụng cơ hội này để thoát kiếp độc thân vui vẻ nhé!

Tuổi Mão

Tử vi 34 ngày tới cho biết, dưới sự che chở của cát tinh, người tuổi Mão càng thêm tự tin vào con đường mình đã chọn. Bạn có sự quyết tâm lớn lao nhờ niềm tin rằng cứ cố gắng hết mình thì sẽ nhận về những gì xứng đáng.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là một thời cơ để bạn kiếm tiền, khi có Thiên Tài trợ mệnh hết sức. Ngời tuổi Mão không nên bỏ qua cơ hội này, giúp bạn mở rộng các mối quan hệ khách hàng, đối tác, đem lại nhiều thuận lợi trong tương lai.

Trên con đường tình duyên không có nhiều biến động, tuổi Mão vẫn giữ được mối quan hệ của mình ở mức ổn định. Người tuổi Mão dù không phải lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn nhưng bạn thích cảm giác an toàn và bình yên khi ở bên người ấy.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, 3 con giáp vạn sự CÁT TƯỜNG, không giàu 'nứt đố đổ vách' cũng dư dả, tiêu xài thoải mái

Từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, 3 con giáp vạn sự CÁT TƯỜNG, không giàu 'nứt đố đổ vách' cũng dư dả, tiêu xài thoải mái

Từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, 3 con giáp sau đây vất vả đã qua, khó khăn lùi lại phía sau, chỉ cần luôn giữ tinh thần thoải mái thì thần tài lẫn thần may mắn đều sẽ ghé thăm.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 31 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm