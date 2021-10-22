Cuối tuần (23-24/10), 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, TÀI VẬN kéo về nườm nượp, trở thành 'ĐẠI GIA SỐ MÁ' trong thoáng chốc

Tâm linh - Tử vi 22/10/2021 07:00

Tử vi cho biết cuối tuần này, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trời sinh đã tốt bụng, thân thiện, xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, vì vậy những người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tuần, mọi sự đều thành công.

Tử vi cho thấy, vận khí của tuổi Mùi ngày một khởi sắc. Không chỉ có quý nhân đồng hành, sự nghiệp ngày càng thăng tiến mà trong nhà cũng có những chuyện vui vẻ, quan hệ suôn sẻ, hòa thuận với nhau. Những người tuồi Mùi dù có khó khăn như thế nào thì cũng sẽ vượt qua bởi bản thân tuổi Mùi kiên cường, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết cuối tuần, tuổi Tỵ là những người tài giỏi và sở hữu khí chất quý tộc. Họ có những ý tưởng độc đáo trong kinh doanh và là những tài năng thông minh điển hình. Một người như vậy sẽ mở ra đỉnh cao tài lộc.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ cảm thấy mình như cá gặp nước, tràn đầy năng lượng và không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngoài ra, vận đào hoa vô cùng mạnh, là điềm tốt cho những con rồng độc thân. Có cả phú quý lẫn tình yêu, người thân cũng vui lây. Người tuổi Tỵ không chỉ may mắn trong tiền bạc, công việc mà còn vô cùng viên mãn trong tình duyên. Nếu tuổi Tỵ đang độc thân thì vận đào hoa theo đuổi, còn người có gia đình thì sẽ có thêm nhiều tin vui.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp luôn giữ thái độ tận tâm với sự nghiệp, không bao giờ muốn lười biếng, có thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Cách làm việc của họ là điều mà hầu hết các nhà lãnh đạo mong đợi, vì vậy họ có thể giành được sự công nhận và tôn trọng.

Trong 2 ngày cuối tuần, vận thế của họ hưng thịnh không gì cản nổi, nhất là về tài lộc và may mắn. Chỉ cần tuổi Tuất dám đưa ra chính kiến của mình, bạn có thể sẽ được thăng chức, tăng lương và thu nhập sẽ tăng gấp đôi. Những người tuổi Thìn nếu càm chăm chỉ thì hai năm tới càng giàu có phát đạt hơn người.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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