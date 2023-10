Từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, 3 con giáp vạn sự CÁT TƯỜNG, không giàu 'nứt đố đổ vách' cũng dư dả, tiêu xài thoải mái

Người tuổi Sửu tính tình lạc quan, vui vẻ và hài hước. Đa phần người tuổi này đều mang tính cách hướng ngoại, thích kết bạn, thích giao du. Từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, người tuổi Sửu có vận quý nhân rất vượng, bạn có người nâng đỡ trong công việc. Người này hiểu rõ được tài năng, tính cách của bạn nên sẽ tạo điều kiện để bạn phát huy tài năng.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Sửu cũng thuận buồm, xuôi gió hơn. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, có cơ hội mở thêm chi nhánh làm ăn. Nhưng bạn cũng cần cân nhắc kỹ trước mỗi lời đề nghị hợp tác để tránh bị lừa gạt.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, bạn có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, bạn biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. Bên cạnh đó, người tuổi Tý được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ. Thay vì trông chờ, con giáp này nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, sắp tới, bạn sẽ được cấp trên, đồng nghiệp quý mến, tạo nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Hơn nữa, con giáp này cũng khá may mắn trong chuyện tình duyên. Người còn độc thân dễ gặp được người phù hợp với mình trong những lần hợp tác công việc. Nhìn chung từ tháng 6 âm lịch trở đi, người tuổi Tý gặp nhiều điều may, ít điều xui, cả năm bình an, may mắn, tài lộc dồi dào.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm