NÓNG: Cục An toàn thực phẩm đề nghị không dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An vị Mộc Linh

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo khẩn, đề nghị không dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An vị Mộc Linh, do phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Cơ quan này đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe An vị Mộc Linh.

Trước đó, đoàn kiểm tra đột xuất của Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH phát triển thương mại dược mỹ phẩm A-M, địa chỉ trụ sở tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Công ty này là thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An vị Mộc Linh tại Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6160/2021/ĐKSP ngày 6/7/2021.

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty cổ phần dược phẩm Bảo Nguyên (Khu công nghiệp Đồng Văn I, tỉnh Hà Nam).

Sản phẩm An vị Mộc Linh bị cảnh báo không sử dụng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác không phát hiện bảng hiệu công ty, không thấy trưng bày sản phẩm và không có hoạt động kinh doanh. Sản phẩm này được sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bảo Nguyên (Khu công nghiệp Đồng Văn I, tỉnh Hà Nam).

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội và các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định. Trong khi chờ kết quả, Cục khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, không sử dụng sản phẩm An Vị Mộc Linh để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

