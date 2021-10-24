Đúng 29 ngày tới, 3 con giáp bước vào thời cơ 'chín muồi', lộc lá tràn về đầy nhà, chuẩn bị mở cửa nghênh đón Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 24/10/2021 18:00

Vân trình tiền tài, sự nghiệp, tình cảm của 3 con giáp sau đây đều thăng hoa vượt bậc. Hãy xem đó là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Thân

Đúng 29 ngày tới, vận trình tài lộc của người tuổi Thân dồi dào, Thiên Tài nhập mệnh mang tới nhiều may mắn về nguồn doanh thu. Về phần vận trình công việc cũng diễn ra tương đối thuận lợi, cố gắng chăm chỉ thêm một chút nhưng đổi lại thì con giáp này sẽ đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi trên bước đường công danh. 

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm vô cùng vượng sắc. Tình cảm lứa đôi trở nên khăng khít và nồng nàn hơn nhờ sự quan tâm thường xuyên của cả hai. Những người đã lập gia đình cũng ý thức được việc giữ khoảng cách với những người khác giới bên ngoài.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong 29 ngày tới diễn ra trôi chảy như ý. Tam Hợp nâng đỡ giúp người tuổi này có đủ năng lượng cũng như sự hăng hái khi làm bất cứ việc gì. Theo đó, vận trình tài lộc cũng tăng tiến vượt bậc. Đã đến lúc người tuổi Thìn "ngồi chơi xơi nước" nhận nhiều thành quả cố gắng trong suốt thời gian qua.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Về đường tình cảm của người tuổi Thìn thì vô cùng hài hòa đẹp đẽ. Nếu còn độc thân, tử vi dự đoán bản mệnh sẽ nhanh chóng tìm được mối duyên lành hiếm thấy. Cá tính mạnh mẽ chính là điểm thu hút đặc biệt của người tuổi Thìn với những người quanh mình.

Tuổi Sửu

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

29 ngày tới cho thấy Thực Thần chiếu cố, những người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể sẽ thu được một khoản tiền công kha khá. Khoản tiền mà bạn nhận được hãy hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua. 

Người tuổi này có bản tính ôn hòa và rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh. Hôm nay, bạn có thể tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, tìm cơ hội gặp gỡ quý nhân.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, 3 con giáp vạn sự CÁT TƯỜNG, không giàu 'nứt đố đổ vách' cũng dư dả, tiêu xài thoải mái

Từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, 3 con giáp vạn sự CÁT TƯỜNG, không giàu 'nứt đố đổ vách' cũng dư dả, tiêu xài thoải mái

Từ cuối tháng 9 âm lịch trở đi, 3 con giáp sau đây vất vả đã qua, khó khăn lùi lại phía sau, chỉ cần luôn giữ tinh thần thoải mái thì thần tài lẫn thần may mắn đều sẽ ghé thăm.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 30 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm