Cuối tháng 10, 3 con giáp hoan hỷ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 26/10/2021 14:00

Những ngày cuối tháng 10 sẽ mang đến may mắn rực rỡ cho những con giáp này cả trong sự nghiệp và cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là những người rất chăm chỉ và cần cù trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, tiền bạc không được dư dả, mặc dù ổn định nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn để đến được cuộc sống sung túc, giàu sang.

Điều may mắn sẽ đến với họ là bắt đầu từ cuối tháng 10, tài lộc của con giáp này ngày càng vượng phát như hoa nở mùa hè, làm mưa làm gió, liên tiếp trúng quả lớn. Người tuổi Ngọ sẽ mở ra những may mắn trong đời và thần Tài sẽ đến với họ.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là những người tốt bụng và đối xử chân thành, không có bất kỳ âm mưu nào với người xung quanh. Họ được mọi người yêu mến, có danh tiếng tốt và có những người bạn tri kỷ, tuy nhiên họ vẫn muốn có một cơ hội để bứt phá lên.

May mắn thay vận may tăng vọt vào cuối tháng 10 và người tuổi Sửu được những ngôi sao tốt lành phù hộ. Kiếm tiền như hái lá cây, tài lộc người tuổi Sửu ngày càng tăng, trong công việc sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, chức vụ thăng tiến vượt bậc, trở thành người quan trọng trong công ty.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất dễ hòa đồng với người xung quanh, mặc dù đôi khi tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng chính vì tính cách thật thà nên họ càng để lại ấn tượng tốt cho người khác. Trong công việc hay cuộc sống, người tuổi Dậu đều chọn cách giải quyết vấn đề một cách trung thực nhưng khéo léo khiến mọi việc tiến triển thuận lợi.

Đến những cuối tháng 10, vận trình tài lộc lại càng hanh thông, thứ nhất là nơi làm việc có quý nhân phù trợ, thứ hai họ nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè nên không phải chiến đấu một mình. May mắn tiếp tục kéo dài cả năm và đây là kết quả tốt từ sự chân thành của họ.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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