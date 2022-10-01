15 ngày tới, 3 con giáp được thần Tài ưu ái cực độ, miệng ngậm vàng, tay cầm bạc, sự nghiệp có bước đột phá, cuộc sống lên hương, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 13:13

Tử vi cho biết trong 15 ngày tới, có 3 con giáp được thần Tài ưu ái cực độ, miệng ngậm vàng, tay cầm bạc, sự nghiệp có bước đột phá, sẽ có cơ hội được cấp trên nhìn nhận, dễ dàng thăng quan tiến chức.

Người tuổi Sửu

Sửu vốn siêng năng chăm chỉ, làm việc gì cũng làm đến nơi đến chốn nên họ có nhiều cơ hội đổi đời. Sửu hiền lành và thích giúp đỡ người khác, hơn nữa Sửu không thích so đo tính toán. So với những con giáp khác, người tuổi Sửu luôn tâm niệm rằng, cuộc sống này rất thực tế, có làm thì mới có ăn, bản thân phải cho đi thì mới mong nhận lại.

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng mong chờ, họ không những được quý nhân phù trợ mà cuộc sống cũng thăng hoa viên mãn.

Tử vi cho biết trong 15 ngày tới có nhiều biến động đối với tuổi Sửu, thời gian trước gặp nhiều κҺό κҺăn bao nhiêu thì những thời điểm này trọn vẹn và viên mãn bấy nhiêu.

15 ngày này, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, nên chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống sẽ thăng hoa thập toàn thập mỹ.

15 ngày tới, 3 con giáp được thần Tài ưu ái cực độ, miệng ngậm vàng, tay cầm bạc, sự nghiệp có bước đột phá, cuộc sống lên hương, tiền tiêu không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ

Tử vi cho biết trong 15 ngày tới thấy rõ dấu hiệu quý nhân vượng, người tuổi Ngọ được người quyền thế giúp đỡ, đường tài lộc vô cùng vượng phát.

Nếu kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, mọi chuyện diễn ra ngày càng thuận lợi, cuối tháng tiền đổ về túi ầm ầm, bù cho những tháng ngày vất vả khổ nhọc.

Đây cũng là thời điểm bạn có thể mở rộng cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn hay hùn hạp vốn liếng đầu tư, tỷ lệ thành công rất cao. Bởi vậy, tuổi Ngọ là cái tên hàng đầu trong danh sách những con giáp nhiều tiền trong 15 ngày này đó!

Có điều cần hết sức lưu ý, thời gian này, người tuổi Ngọ không nên tin người thái quá, nhất là trước những lời mật ngọt của kẻ tiểu nhân kẻo tiền mất tật mang.

15 ngày tới, 3 con giáp được thần Tài ưu ái cực độ, miệng ngậm vàng, tay cầm bạc, sự nghiệp có bước đột phá, cuộc sống lên hương, tiền tiêu không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng tin vui tài lộc cho người tuổi Hợi trong ngày có Thực Thần ghé thăm như 15 ngày gần tới. Những người làm ăn kinh doanh có thể nhìn thấy cơ hội phát tài ngay trước mắt, hãy nắm ngay đừng bỏ lỡ.

Đường tình duyên của con giáp này do chịu ảnh hưởng của ngũ hành Thủy - Hỏa xung khắc mà chẳng được vui vẻ như mong đợi. Những tranh cãi mâu thuẫn chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến đôi bên đều cảm thấy mệt mỏi. Đừng để chúng trở thành những vết rạn nứt không thể xóa bỏ nhé.

15 ngày tới, 3 con giáp được thần Tài ưu ái cực độ, miệng ngậm vàng, tay cầm bạc, sự nghiệp có bước đột phá, cuộc sống lên hương, tiền tiêu không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Tử vi thứ Bảy ngày 1/10/2021 của 12 con giáp cho thấy biết Chính Quan chiếu mệnh, ngày này sẽ là khoảng thời gian cực may mắn đối với 3 con giáp này trên phương diện tài lộc và công việc.

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