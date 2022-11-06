15 ngày còn lại của tháng tháng 10 âm lịch, 3 con giáp ‘chạy trời không khỏi nắng’ làm gì cũng khó khăn, khó tránh vận xui

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 09:56

Xin chia buồn với 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, bản mệnh làm gì cũng khó thành công, tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Thân
Người tuổi Thân cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để có thể đương đầu với mọi rối ren, áp lực và muộn phiền, không để bản thân gục ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này.

15 ngày còn lại của tháng tháng 10 âm lịch, khó khăn bủa vây, áp lực tăng cao, đã vậy bản mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, nên mưu sự thận trọng, đừng trông chờ vào người khác. Đặc biệt, cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc kẻo chẳng những không đòi lại được mà còn ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên.

15 ngày còn lại của tháng tháng 10 âm lịch, 3 con giáp ‘chạy trời không khỏi nắng’ làm gì cũng khó khăn, khó tránh vận xui - Ảnh 1
Người tuổi Thân cần chuẩn bị tinh thần vững vàng để có thể đương đầu với mọi rối ren, áp lực và muộn phiền. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Rất tiếc phải nói rằng tuổi Tý là con giáp xui xẻo trong15 ngày còn lại của tháng tháng 10 âm lịch, công việc bề ngoài tuy xuất hiện cơ hội nhưng trở ngại cũng rất nhiều, khó có sự đột phá, con giáp này nên bình tĩnh, thả lỏng đừng nên tự tạo áp lực cho bản thân. Tài vận lao dốc, nên cẩn thận tránh rơi vào cảnh hao tài tốn của, tránh cho người khác vay tiền.

Con giáp này còn dễ gặp phải những trở ngại trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhất là người độc thân khó có thể vượt được rào cản để đến với người mình yêu.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là một trong những con giáp xui xẻo trong 15 ngày còn lại của tháng tháng 10 âm lịch nên sẽ gặp khá nhiều việc không đi theo kế hoạch khiến bạn mệt mỏi căng thẳng.

Trong thời gian này, bạn sẽ gặp những kẻ tiểu nhân phá hoại công việc khiến nó bị đình trệ không theo kế hoạch bạn đặt ra trước đó. Tử vi cho biết rằng tuổi Dậu chính là con giáp nên hạn chế chi tiêu, đừng vung tay quá trán kẻo rơi vào tình trạng cạn túi trong thời gian tới.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Theo tử vi tuần mới cho thấy 3 con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, tài lộc ào ào kéo đến, cuối năm thêm sung túc.

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Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi thân

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