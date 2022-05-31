13 ngày tới (13/06), các con giáp sau được THẦN TÀI hộ mệnh, may mắn ngút trời, "thời tới cản không kịp"

Ngày Tị Ngọ Tương Hội, tuổi Ngọ có cát thần chỉ lối nên tài vận tăng tiến không ngừng, tài lộc vô cùng hanh thông. Cuối tuần này, người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, được giúp đỡ để tăng thêm thu nhập, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình.

Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được nhiều tín hiệu tích cực trong việc kinh doanh của mình. Cũng là nhờ tuổi Ngọ luôn biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách.

Tuổi Hợi

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Vận khí của người tuổi Hợi tăng lên đáng kể vào 13 ngày tới mọi người thì nghỉ ngơi còn Hợi vẫn nỗ lực, tranh thủ từng giay phút mong sớm đổi đời.

Vì được thần May Mắn theo chân nên phương diện tài chính của Hợi có nhiều thay đổi tích cực.

13 ngày tới, người làm kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Hợi nhận được nhiều lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển.

Người làm công ăn lương cũng không có điều gì phải lo lắng. Con giáp này phát huy tốt năng lực của bản thân, có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc nên được cấp trên đánh giá cao.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa

Vào 13 ngày tới tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc tuổi Tuất năm nay có điềm sáng, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Theo tử vi học 13 ngày tớingười tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may khiến tuổi Tuất làm đâu thắng đó, dù là đầu tư dài hạn hay ngắn hạn đều mang lại doanh thu lớn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.