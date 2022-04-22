100 ngày tới các con giáp qua cơn bĩ cực, thăng quan tiến chức

100 ngày tới đây 3 con giáp này phát tài liên tục.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và rất nhạy bén với tiền bạc. Họ có tham vọng đổi đời, biết tận dụng thời cơ để vươn lên trong cuộc sống, khiến tài chính của mình ngày một khấm khá, dư dả. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng con giáp này lại được hưởng no lộc trời, sung túc an nhàn.

Chình vì quá tài năng, khôn khéo nên Mùi bị không ít kẻ vì ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại. Thế nhưng, Mùi đừng vội buồn, bởi sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai, đời bạn lại may mắn, phát tài phát lộc ngay trong tháng tới.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định.

Vốn tài năng nay lại gặp thêm quý nhân trợ giúp, nên 100 ngày tới đây, Thìn có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ngày càng thăng hoa dồi dào. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thìn thể hiện tài năng hay khẳng định năng lực xuất chúng của mình.

Hãy mạnh dạn tiên phong trong tập thể, những ý tưởng mới vô cùng táo bạo của bạn sẽ được cấp trên cũng như đồng nghiệp hưởng ứng nhiệt tình.

Tuổi Hợi

Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều tốt tính, nhân hậu và rất thương người. Dù đôi khi hay nói những lời lạnh lùng, vô tâm nhưng thực chất trái tim họ rất ấm áp. Chính vì sống nghĩa tình, biết trước biết sau nên con giáp này được rất nhiều người quý mến, bề trên thương yêu mà ban cho vô số bổng lộc.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì trong 3 tháng tới Hợi cũng phất lên như diều gặp gió, số dư trong tài khoảng tăng thêm vài con số.

Tự làm đại gia, của nả chất đống chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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