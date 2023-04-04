100 ngày tới 3 con giáp được 'mưa xuân' đổ vào nhà, số đỏ như son, tiền tài tự tìm đến, 'hút cạn' may mắn của người khác

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 12:14

Dự báo tử vi 100 ngày tới, 3 con giáp ngồi không hứng lộc vào nhà, phú quý trời ban, bức phá mọi giới hạn.

Tuổi Tý

Tam Hợp cục nâng đỡ, những chú Chuột đang có cơ hội thăng tiến trong vận trình sự nghiệp của mình. Nhân cơ hội này bạn cũng được mở mang thêm kiến thức, nâng tầm giá trị của bản thân mình. Do đó hãy luôn nỗ lực, phấn đấu thật nhiều, tiến về phía trước để không bỏ lỡ những thời cơ tốt đẹp như vậy.

Tuy nhiên trong ngày ngũ hành xung khắc này, chuyện tình cảm của Tý cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Khi cảm xúc của bản mệnh ngày một nồng nhiệt hơn thì người ấy lại có vẻ trùng xuống và không mấy quan tâm đến tình yêu của hai người. Sự chênh lệch giữa hai bên đang khiến mối quan hệ gặp nhiều khúc mắc.

100 ngày tới 3 con giáp được 'mưa xuân' đổ vào nhà, số đỏ như son, tiền tài tự tìm đến, 'hút cạn' may mắn của người khác - Ảnh 1
Tài vận của tuổi Tý trong tháng này vô cùng hanh thông và cát lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

100 ngày tới được cục diện Lục Hợp tương trợ, người tuổi Dậu đón đường công danh sự nghiệp rộng mở. Bản mệnh có nhiều ý tưởng, sáng tạo trong công việc, tuy ban đầu có thể vấp phải sự nghi ngờ của người khác nhưng hiệu quả cuối cùng là điều không ai có thể phủ nhận. Cũng từ đó bạn được cấp trên đánh giá cao.

100 ngày tới 3 con giáp được 'mưa xuân' đổ vào nhà, số đỏ như son, tiền tài tự tìm đến, 'hút cạn' may mắn của người khác - Ảnh 2
Người tuổi Dậu đón đường công danh sự nghiệp rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cũng cho thấy vận đào hoa của tuổi này vượng sắc, nhân cơ hội đó người độc thân có thể tìm được người yêu trong mộng của mình. Người có đôi có cặp cũng trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào. Bản mệnh và nửa kia đều cố gắng dành nhiều thời gian cho nhau để vun đắp cho mình một nền tảng hôn nhân vững chắc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, nhân hậu và bao dung. Từ lâu, họ đã được yêu mến bởi nét tính cách này. Con giáp tuổi Mão thông minh, dám theo đuổi đam mê và luôn mạnh mẽ. Người tuổi này không ngừng học hỏi, có kiến thức ở nhiều lĩnh vực.

100 ngày tới, tài vận của người tuổi Mão dồi dào hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh sẽ trả hết nợ nần, ngày càng giàu có, tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn. Không những thế, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản, vật nuôi của con giáp này bán được mùa, được giá, được thương lái hỏi mua liên tục.

100 ngày tới 3 con giáp được 'mưa xuân' đổ vào nhà, số đỏ như son, tiền tài tự tìm đến, 'hút cạn' may mắn của người khác - Ảnh 3
100 ngày tới, tài vận của người tuổi Mão dồi dào hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù, thời điểm này, con giáp tuổi Mão bận rộn luôn chân luôn tay. Nhưng sẽ có lúc con giáp này được ngồi lại và tận hưởng sự thảnh thơi. Ngoài ra, người tuổi này cũng được dự đoán sẽ gặp được may mắn trong chuyện tình duyên. Những người đang có cặp có thể sẽ sớm tiến tới hôn nhân. Trong khi nhiều gia đình con giáp tuổi Mão sẽ sớm mang thai, sinh con.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

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