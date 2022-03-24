10 ngày tới đang đi vấp phải cọc tiền, top 3 con giáp đó là ai mà được THẦN TÀI chỉ điểm trong sổ VÀNG?

Đây là con giáp đầu tiên trong danh sách những con giáp may mắn, giàu có theo tử vi mới nhất năm Nhâm Dần 2022. Trút bỏ những chuyện đã qua trong năm cũ, bước sang năm nay, người tuổi Dậu sẽ “phất” lên rất nhanh chóng. 10 ngày tới, con giáp này sẽ có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ “quý nhân” trong cuộc sống. Bên cạnh đó, những người thân, cha mẹ, bạn bè cũng là nguồn hỗ trợ quan trọng để con giáp này có cơ hội thăng tiến mạnh mẽ trong công việc, làm ăn. Nhờ đó mà tiền tài của người tuổi Dậu trong năm Tân Sửu sẽ “vô như nước”.

Con đường đầu tư của người cầm tinh Rắn trong năm Nhâm Dần sẽ có rất nhiều khởi sắc. Trong năm này, dù sóng gió nhiều nhưng cũng sớm qua, tuổi này có những ngã rẽ bất ngờ để thoát khỏi cơn nguy nan.

Thu nhập tăng đáng kể, phúc lộc ùa vào nhà, càng về cuối năm càng giàu sụ nên Tỵ muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Interne

Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Đặc biệt vào những tháng cuối năm, tuổi này khổ tận cam lai, không những được Thần Tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân bên cạnh, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, buôn bán “1 vốn 4 lời”.

Tuổi thìn

Chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, con giáp tuổi Thìn luôn âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh. Người tuổi Thìn giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Trong 10 ngày tới, họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Cuộc sống giàu sang, sung túc đang chờ người tuổi Thìn – Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn khi thấy người khác hơn mình sẽ thúc giục bản thân cố gắng hơn và sau đó vạch ra những mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực để đạt được những mục tiêu đó. Họ tự tạo ra những giá trị lớn hơn và cuộc sống tốt đẹp mà họ mong muốn.

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