Tử vi 12 con giáp ngày 25/3/2022: Tuổi Tý vận số TĂNG CAO, tuổi Dần được CÁT TINH ghé thăm, tuổi Ngọ cẩn thận SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM

Tâm linh - Tử vi 24/03/2022 21:10

Cùng đón xem tử vi ngày 25/03/2022 của 12 con giáp về vận trình sự nghiệp và tài lộc.

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay tuổi Tý cho thấy vận số tổng thể sẽ tăng cao, tài lộc hanh thông, mọi việc thuận lợi hơn, tài vận vượng phát, biết quản lý tiền bạc hợp lý.

Đường tình duyên hôm nay gặp nhiều xui xẻo khi nửa kia không ổn định về mặt tình cảm, bạn nên tỏ ra ân cần, dịu dàng, bao dung và thấu hiểu nhau, cùng người ấy giải quyết vấn đề.

Tử vi 12 con giáp ngày 25/3/2022: Tuổi Tý vận số TĂNG CAO, tuổi Dần được CÁT TINH ghé thăm, tuổi Ngọ cẩn thận SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM - Ảnh 1

Tử vi hôm nay tuổi Tý cho thấy vận số tổng thể sẽ tăng cao, tài lộc hanh thông, mọi việc thuận lợi hơn, tài vận vượng phát, biết quản lý tiền bạc hợp lý.

Tử vi hôm nay có vận may sự nghiệp lý tưởng, nhắc nhở bạn nên dùng thái độ chín chắn và lý trí để giải quyết những bất đồng, sẽ đạt được kết quả tốt nhất và giảm bớt những trở ngại trong sự nghiệp. May mắn tài lộc trở nên khởi sắc, sổ sách kế toán hoàn thành tốt, tiền tiêu không hết, muốn đi chơi xa hãy lên kế hoạch sớm, chú ý đồ đạc kẻo thất lạc mất mát.

Tuổi Sửu

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Sửu có thể xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong ngày hôm nay. Hãy nhiệt tình, cởi mở trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, có thể bạn sẽ nhận ra những điều hay xứng đáng để mình học tập.

Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tích cực. Bạn bè hoặc người thân có thể giới thiệu cho bạn một vài đối tượng khá triển vọng. Bạn không cần phải quá đặt nặng chuyện hôn nhân, hãy thử trò chuyện với đối phương, nếu hợp nhau thì đôi bên có thể làm bạn trước.
 
Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 25/3/2022, nội lực chính là sức mạnh lớn nhất của tuổi Dần khi có cát tinh ghé thăm. Thông qua đó, con giáp này có thể lần lượt thực hiện được từng mục tiêu mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Tử vi 12 con giáp ngày 25/3/2022: Tuổi Tý vận số TĂNG CAO, tuổi Dần được CÁT TINH ghé thăm, tuổi Ngọ cẩn thận SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM - Ảnh 2

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 25/3/2022, nội lực chính là sức mạnh lớn nhất của tuổi Dần khi có cát tinh ghé thăm.

Tuy nhiên về phương diện sức khỏe, tuổi Dần được nhắc nhở nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe của mình nếu không tương lai sẽ có nhiều bệnh tật. Lối sống thụ động, ngồi lì một chỗ rồi cặm cụi với máy tính ngày này qua ngày khác chỉ khiến cơ thể trì trệ và mắc nhiều căn bệnh về xương khớp.

Con giáp này nên tập luyện đều đặn và thực sự nghiêm túc trong rèn luyện cơ thể để có được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, hôm nay là ngày không trị bệnh ở tim. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này.

Tuổi Mão

Mộc khắc Thổ, người tuổi Mão độc thân có thái độ tiêu cực khi nghĩ đến chuyện gặp gỡ người được mai mối. Bạn cho rằng chuyện tình cảm là vấn đề của riêng mình nên không muốn bị người khác quan tâm hoặc hỏi han thái quá.

Người đã lập gia đình không nên nóng nảy, có những lời nói hoặc việc làm gây tổn thương cho nửa kia. Có việc gì, hai vợ chồng nên ngồi xuống trao đổi thẳng thắn với nhau, một người nói một người nghe, có như vậy mới giải quyết được mâu thuẫn.

May mắn Thiên Ấn phù trợ trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo vì những cố gắng trong suốt thời gian qua. Một số người còn được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khẳng định vị thế của mình.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay của tuổi Thìn cần chú ý tài lộc lẫn lộn, danh lợi không tốt, kẻ tiểu nhân phạm phải, mưu sự không tốt, chú ý giữ tiền.

Vận số tình duyên sa sút, làm việc gì cũng mơ hồ, thiếu quyết đoán, người độc thân vướng vận đào hoa, nên chú ý kẻo có rắc rối, tranh cãi.

Tử vi 12 con giáp ngày 25/3/2022: Tuổi Tý vận số TĂNG CAO, tuổi Dần được CÁT TINH ghé thăm, tuổi Ngọ cẩn thận SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM - Ảnh 3

Tử vi hôm nay của tuổi Thìn cần chú ý tài lộc lẫn lộn, danh lợi không tốt, kẻ tiểu nhân phạm phải, mưu sự không tốt, chú ý giữ tiền. 

Tài lộc công việc khá thuận lợi, dễ có cơ hội thành công, hợp tác dự án có lợi hơn nhưng cần chú ý khả năng sai sót và không có được sự che chở tốt. Tiền bạc khởi sắc, nên tiêu tiền lấy lòng người khác sẽ giảm bớt khó khăn về tàI chính.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/3/2022 hôm nay, một số kế hoạch tiền bạc của tuổi Tỵ đang đi đúng hướng. Bên cạnh đó, con giáp này nên chú ý hơn tới việc dành dụm tiền bạc, tiết kiệm là một việc làm rất hữu ích, giúp bản mệnh không phải bối rối kể cả khi có bất trắc xảy ra.

Hôm nay tuổi Tỵ nhận ra rằng có người không đáng tin như bản mệnh từng nhận định nên có chút thất vọng. Thế nhưng đó là lúc mà bản mệnh cần nhận ra rằng mình cần trưởng thành hơn, đừng quá tin tưởng ai mà nên cân nhắc kỹ hơn trong từng quyết định.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tỵ nhờ có tam hợp mà gặp được người tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay, đừng ngại ngần tham gia một cuộc hẹn khi người ấy ngỏ lời. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí trong ngày này.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay thấy cục diện Tương Hại gây rối, người tuổi Ngọ có tinh thần quyết tâm làm việc nhưng lại gặp phải quá nhiều điều cản trở. Dường như có kẻ ghen ăn tức ở với bạn nên không muốn bạn gặt hái thành công.

Tử vi 12 con giáp ngày 25/3/2022: Tuổi Tý vận số TĂNG CAO, tuổi Dần được CÁT TINH ghé thăm, tuổi Ngọ cẩn thận SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM - Ảnh 4

Tử vi hôm nay thấy cục diện Tương Hại gây rối, người tuổi Ngọ có tinh thần quyết tâm làm việc nhưng lại gặp phải quá nhiều điều cản trở.

Con giáp này nên cẩn thận trong mỗi đường đi nước bước của mình, tránh đưa ra quyết định vội vàng kẻo "sai một ly đi một dặm". Nếu cảm thấy sức của một mình không đủ, bạn nên hỏi xin sự giúp đỡ của những người đáng tin cậy giàu kinh nghiệm hơn mình.

May mắn Hỏa sinh Thổ, có thể tình yêu đôi lứa sẽ giúp xoa dịu tinh thần chiến đấu hừng hực mà chẳng nên việc gì của tuổi bạn. Những lời khuyên nhủ, định hướng của đối phương giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay của tuổi Mùi tài lộc bất ổn, vận khí không ổn định, mưu sự không thuận lợi, hợp tác không thuận lợi, nên vận động cơ thể giải tỏa, đi công tác, dạo chơi đều có lợi.

Vận trình tình duyên sa sút, không lý tưởng với người khác phái, dễ xảy ra xung đột vì tính bướng bỉnh, không có lợi cho sự ổn định trong tình cảm.

Tài lộc công việc không quá tốt, dễ gặp thăng trầm trong sự nghiệp, tự rước rắc rối vì tính bốc đồng, nhưng cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, nếu được điều đi công tác thì đừng từ chối vì sẽ có lợi về sau. Tài lộc đi ngang, chưa có duyên kiếm tiền nên đừng quá áp lực, cứ tích lũy dần dần.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 25/3/2022 hôm nay mang tới tài lộc từ một người xa lạ để tuổi Thân phải cân nhắc khá kỹ nhưng may mắn là bản mệnh sẽ có được quyết định khôn ngoan. Không những thế, một số kế hoạch kinh doanh đã có người ủng hộ và muốn hùn tiền đầu tư.

Tử vi 12 con giáp ngày 25/3/2022: Tuổi Tý vận số TĂNG CAO, tuổi Dần được CÁT TINH ghé thăm, tuổi Ngọ cẩn thận SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM - Ảnh 5

Tuổi Thân phải cân nhắc khá kỹ nhưng may mắn là bản mệnh sẽ có được quyết định khôn ngoan. 

Trong ngày mới hôm nay, cục diện tương sinh hỗ trợ cho tuổi Thân nhìn ra những vấn đề mà bản thân đang đối mặt và tìm ra cách để xử lý chúng. Thậm chí ai có vấn đề liên quan tới sức khỏe cũng may mắn tìm được bác sĩ có chuyên môn, có đạo đức giúp đỡ.

Tuy nhiên trong ngày này, người mang thai không nên lui tới hoặc dịch chuyển vị trí, tiến hành sửa chữa ở ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và nhà vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Dậu

Theo tử  vi ngày mới, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội được tiếp xúc với quý nhân trong ngày hôm nay. Đó có thể là người bạn biết từ lâu nhưng chưa từng nghĩ đến. Khi người ấy giới thiệu cho bạn cơ hội, bạn đừng vuột mất thời cơ nhé.

Nếu phải tham gia các cuộc thi cử trong ngày hôm nay, con giáp này hãy tự tin phát huy hết sức mạnh của mình. Bạn vốn là một người tài giỏi chẳng thua kém ai, vì thế đừng chùn bước khi đứng trước những thử thách.

Thổ sinh Kim, người độc thân chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra đâu mới là người mình cần phải trân trọng suốt cuộc đời này. Đối phương đã luôn bên bạn trong suốt thời gian qua, cổ vũ, động viên để bạn vượt qua nhiều gian khó.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay của tuổi Tuất cho thấy công việc suôn sẻ, tài vận hanh thông, dễ gặp phải chuyện thị phi, cần vững vàng.

Đường tình duyên thăng hoa, thoát khỏi sự vướng bận của kẻ tiểu nhân, dễ nảy sinh tình cảm mới.

Tử vi 12 con giáp ngày 25/3/2022: Tuổi Tý vận số TĂNG CAO, tuổi Dần được CÁT TINH ghé thăm, tuổi Ngọ cẩn thận SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM - Ảnh 6

Tử vi hôm nay của tuổi Tuất cho thấy công việc suôn sẻ, tài vận hanh thông, dễ gặp phải chuyện thị phi, cần vững vàng. 

Vận may công việc bình thường, dễ gặp đối thủ cạnh tranh, nhất định sẽ bị xáo trộn nhưng cũng có thể được quý nhân giúp đỡ đôi chút. Vận tài lộc đi ngang, không gặp trở ngại lớn trong việc kiểm soát chi tiêu nhưng cũng không tích lũy được nhiều của cải.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 25/3/2022 hôm nay, tuổi Hợi có nhiều thuận lợi hơn trong công việc. Sự may mắn kết hợp với tham vọng sẽ giúp cho con giáp này có những bước tiến dài. Bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy lập ra cho mình những mục tiêu lớn và nỗ lực để hoàn thành chúng.

Nhờ có sức mạnh của tam hội mà mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bản mệnh cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, gắn kết tình cảm giữa mọi người.

Tuy nhiên cục diện xung khắc vận cho thấy trình tình cảm của tuổi Hợi không được tốt vì xa mặt cách lòng, trong khi những cặp đôi ở gần thì đôi bên dễ nảy sinh bất đồng, cãi vã. Tranh cãi với người mình yêu, có thể bản mệnh thắng, nhưng tình cảm thì đã nhạt phai.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Cơ thể đang có những DẤU HIỆU này có nghĩa là TÀI LỘC đang MỈM CƯỜI với bạn, tình tiền THĂNG HOA, vận may KHỞI SẮC

Cơ thể đang có những DẤU HIỆU này có nghĩa là TÀI LỘC đang MỈM CƯỜI với bạn, tình tiền THĂNG HOA, vận may KHỞI SẮC

Những dấu hiệu cơ thể dưới đây chứng tỏ bạn đang có nhiều lộc lá, sự nghiệp lẫn tình tiền ngày càng vượng phát.

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