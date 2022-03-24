Những người phụ nữ DUYÊN NGẦM, đàn ông nhìn vào là NHỚ THƯƠNG cả đời, đến cả QUÝ NHÂN cũng theo bước phò trợ

Xem tướng khuôn mặt, phụ nữ sở hữu nét tướng này là mẫu phụ nữ yêu chồng, thương con, sẵn sàng hy sinh vì gia đình nên có hậu vận rất tốt. Họ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và có nhân duyên thiện lành, luôn được Thần Tài và quý nhân trợ giúp.

Xem tướng khuôn mặt, phụ nữ sở hữu nét tướng này là mẫu phụ nữ yêu chồng, thương con, sẵn sàng hy sinh vì gia đình nên có hậu vận rất tốt.

Những người này dù đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ, làm việc tất thảy đều thành công. Đây chính là nét duyên ngầm trời phú mà khó ai bì được.

Môi trái tim

Một đôi môi trái tim thường là niềm ao ước của rất nhiều cô gái. Không chỉ bởi hình thức quyến rũ, gợi cảm, thu hút người khác phải mà còn vì đây là một nét tướng vô cùng may mắn. Từ bé, họ đã luôn được mọi người yêu mến, khi trưởng thành sẽ có nhiều người theo đuổi.

Nhờ có đầu óc nhanh nhạy, logic mà sự nghiệp sẽ nhanh chóng thành đạt. Nếu đường viền môi rõ nét, đôi môi luôn căng mọng, không nứt nẻ, nụ cười hiền dịu, không bị hở lợi thì chắc chắn người này sẽ có hậu vận sung sướng. Sau khi yên bề gia thất sẽ không phải lo nghĩ chuyện tiền nong, vượng phu ích tử, gia đình êm ấm.

Xương gò má thẳng và không nhô quá cao

Xem tướng mặt phụ nữ tốt, những phụ nữ có nét tướng này luôn tự tin, lạc quan, quyết đoán, dễ dàng vươn lên làm chủ sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Trước hay sau khi kết hôn, họ đều là chỗ dựa tài chính vững chắc cho cả gia đình.

Bên cạnh đó, nếu khéo léo kinh doanh thì những quý cô này còn có thể tạo dựng được cơ đồ, sản nghiệp hơn người. Họ có thể chèo lái con thuyền kinh tế của cả gia đình đi theo chiều hướng thuận lợi và an toàn nhất.

Cằm tròn, đầy đặn

Cô gái có cằm tròn không chỉ dễ dàng hòa hợp với môi trường mà còn khéo hiểu lòng người. Có câu dùng để mô tả về họ như: “Phong hạm trọng di, vượng phu hưng gia” nghĩa là cằm đầy đặn, hơn nữa còn có 2 cằm là tướng mạo vượng phu. Cưới được người như vậy về làm vợ, người đàn ông sẽ vô cùng hạnh phúc.

Cô gái có cằm tròn không chỉ dễ dàng hòa hợp với môi trường mà còn khéo hiểu lòng người.

Bởi vì, họ mang trong mình tiêu chuẩn của người vợ hiền, biết săn sóc người thân, hơn nữa rộng lượng không chấp nhặt, ôn hòa đôn hậu, là người có thể bầu bạn đến già.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)