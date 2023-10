10 ngày tới, 3 con giáp thoát kiếp 'cháy túi', đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân trời sinh đã thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn người. Họ luôn cố gắng phấn đấu để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống.

10 ngày tới (22/10 - 31/10), người tuổi Thân sẽ được quý nhân nâng đỡ nên bạn thực hiện được khá nhiều thành công trong công việc, thu nhập dần ổn định hơn.

Chính nhờ việc nắm bắt cơ hội nhanh nhạy nên tuổi Thân không bao giờ thua kém ai. Vận trình của bạn trong thời điểm này cũng khá vượng, không còn phải nợ nần nên tinh thần thoải mái, muốn làm gì cũng được. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, việc thăng quan tiến chức là điều hết sức bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

10 ngày tới (22/10 - 31/10), tuổi Hợi đón may mắn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc, tài chính do có Thiên Tài trợ lực. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính có thể thu được những món hời rất bất ngờ. Đó có thể là khoản thu do bạn đầu tư bên ngoài, làm thêm việc khác hoặc được thừa hưởng từ người khác mà có.

Người làm kinh doanh đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ dám làm nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm