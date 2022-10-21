10 ngày tới, 3 con giáp thoát kiếp 'cháy túi', đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 18:38

10 ngày tới (22/10 - 31/10), 3 con giáp sẽ gặp được nhiều hỷ sự, chuyện làm ăn kinh doanh, đầu tư thì cứ hết mình, có thể sẽ đổi đời trong chớp mắt.

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ là những người rất lý trí, giỏi tính toán và có con mắt nhìn xa trông rộng.  Họ khá tỉnh táo, biết suy xét, cân nhắc kỹ càng chứ không mù quáng, cực đoan. Họ luôn tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước trước khi làm bất cứ việc gì.

10 ngày tới (22/10 - 31/10), vận trình của người tuổi Tỵ ngày càng suôn sẻ. Họ dự báo sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi trong vòng nửa đầu năm.

Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được những dự án giúp gia tăng thu nhập. Trong vòng thời gian tới, con giáp này đạt được thành tích tốt, lương thưởng tăng nhiều.

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi như mong đợi.

10 ngày tới, 3 con giáp thoát kiếp 'cháy túi', đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân trời sinh đã thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn người. Họ luôn cố gắng phấn đấu để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống.

10 ngày tới (22/10 - 31/10), người tuổi Thân sẽ được quý nhân nâng đỡ nên bạn thực hiện được khá nhiều thành công trong công việc, thu nhập dần ổn định hơn.

Chính nhờ việc nắm bắt cơ hội nhanh nhạy nên tuổi Thân không bao giờ thua kém ai. Vận trình của bạn trong thời điểm này cũng khá vượng, không còn phải nợ nần nên tinh thần thoải mái, muốn làm gì cũng được. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, việc thăng quan tiến chức là điều hết sức bình thường.

10 ngày tới, 3 con giáp thoát kiếp 'cháy túi', đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

10 ngày tới (22/10 - 31/10), tuổi Hợi đón may mắn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc, tài chính do có Thiên Tài trợ lực. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính có thể thu được những món hời rất bất ngờ. Đó có thể là khoản thu do bạn đầu tư bên ngoài, làm thêm việc khác hoặc được thừa hưởng từ người khác mà có.

Người làm kinh doanh đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ dám làm nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ. 

10 ngày tới, 3 con giáp thoát kiếp 'cháy túi', đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, tha hồ vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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