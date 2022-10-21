Đúng 16h20p chiều ngày hôm nay, tử vi dự đoán, những con giáp chuẩn bị rộng cửa đón tài lộc, chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng, làm gì cũng vô cùng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 14:37

Đúng 16h20p chiều ngày hôm nay (21/10), tử vi dự đoán có 3 con giáp sẽ chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, cuộc sống về sau sẽ giàu không ai bằng.

Tuổi Sửu

Đúng 16h20p chiều ngày hôm nay (21/10), tử vi dự đoán Thiên Tài mang tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bản mệnh. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Nhờ vận may trợ mệnh, sự nghiệp của những chú Trâu cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách suôn sẻ. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, nhưng chuyện tình cảm của bạn vẫn chưa đi đến hồi kết khiến con giáp này khá phiền lòng. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn. 

Đúng 16h20p chiều ngày hôm nay, tử vi dự đoán, những con giáp chuẩn bị rộng cửa đón tài lộc, chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng, làm gì cũng vô cùng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão vốn là những người tốt bụng, tử tế. Trong cuộc sống, họ luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Đúng 16h20p chiều ngày hôm nay (21/10), tử vi dự đoán người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều tin vui nối tiếp nhau. Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Mão với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của Mão tăng tiến. Những nỗ lực mà Mão bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói đây sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Mão.

Đúng 16h20p chiều ngày hôm nay, tử vi dự đoán, những con giáp chuẩn bị rộng cửa đón tài lộc, chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng, làm gì cũng vô cùng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tị

Con giáp may mắn tuần này gọi tên người tuổi Tị. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên.

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi.

Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy mang tới cho bạn sự bình yên và cảm giác an toàn khi luôn thấu hiểu bạn, chính vì vậy cả hai luôn hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Đúng 16h20p chiều ngày hôm nay, tử vi dự đoán, những con giáp chuẩn bị rộng cửa đón tài lộc, chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng, làm gì cũng vô cùng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trong chiều hôm nay khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trong 5 ngày tới, tử vi 12 con giáp dự báo: 3 con giáp "mệt mỏi" vì đếm tiền, tài lộc bùng nổ vận trình kinh tế cực thăng hoa

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