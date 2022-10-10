10 ngày tới (11-20/10) 3 con giáp có vận mệnh phát sáng, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, chuẩn bị đón cái Tết sung túc trọn vẹn vào cuối năm

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 14:05

3 con giáp được dự đoán sẽ thăng hoa về tài lộc trong 10 ngày tới, cuối năm hốt mớ bạc về tay, đón Tết đoàn viên sung túc ấm no.

Tuổi Ngọ

10 ngày tới (11-20/10) 3 con giáp có vận mệnh phát sáng, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, chuẩn bị đón cái Tết sung túc trọn vẹn vào cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Xem tử vi 12 con giáp từ 10 ngày tới (11-20/10), được Thiên Tài che chở, tuổi Ngọ được trời cho lộc, bản mệnh không cần phải lo lắng nhiều khi dù việc tay trái hay kinh doanh buôn bán đều sẽ rất thuận lợi, thu nhập tăng tiến khá nhanh. Tuy nhiên bạn vẫn phải chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm một chút chừ đừng vội vung tay quá trán.

3 ngày này đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Bản mệnh nên sắp xếp để làm những kế hoạch quan trọng trong thời điểm này bởi kết quả nhận lại sẽ rất khả quan.

Tuổi Sửu

10 ngày tới (11-20/10) 3 con giáp có vận mệnh phát sáng, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, chuẩn bị đón cái Tết sung túc trọn vẹn vào cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Công việc từ 10 ngày tới (11-20/10) của Sửu may mắn bất ngờ nhờ có Chính Quan thay đổi cục diện. Tin vui trong thời gian tới thường liên quan đến đường học tập của người trong nhà, thi cử, xin việc hoặc khai trương cửa hàng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Tuổi này 10 ngày tới (11-20/10) có lộc ăn uống, tiền bạc nhờ Thực Thần chiếu cố. Tài lộc dồi dào hơn hẳn vì đây cũng là thời điểm bạn thu được thành quả cho những công sức đã bỏ ra từ trước đó, nhiều người còn được mời đi ăn. Mới nhận lương có thể quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút, đơn giản là mua đồ ăn ngon.

Tuổi Thìn

10 ngày tới (11-20/10) 3 con giáp có vận mệnh phát sáng, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, chuẩn bị đón cái Tết sung túc trọn vẹn vào cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ 10 ngày tới (11-20/10) người tuổi Thìn được Tam Hợp trợ vận nên chuyện làm ăn tiến triển vô cùng suôn sẻ. Dù là người mới chập chững bước vào lĩnh vực mới, bạn cũng sẽ được quý nhân chỉ điểm, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. 

Người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt cấp trên nên được giao cho những nhiệm vụ thử thách năng lực. Tất nhiên, việc phải chịu đựng vất vả là không tránh khỏi, song công sức lao động của bản mệnh sẽ được trả giá xứng đáng. 

Mối quan hệ vợ chồng của bản mệnh cũng vô cùng tốt đẹp và đầm ấm. Khi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn luôn cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn cũng sẵn sàng san sẻ với nửa kia những công việc nhà.

 

 * Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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