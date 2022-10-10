Nhà phong thủy xem tử vi 3 ngày tới (11-13/10) cho 3 con giáp sau bùng nổ tài lộc, xây nhà tiền tỷ, tương lai toát hào quang, sống sung sướng cả đời trong nhung gấm lụa là

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 10:26

Tử vi dự đoán 3 con giáp sau vào 3 ngày tới sẽ phát tài phát lộc, tiền vào túi như lũ bão, vận trình tài lộc lên như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Nhà phong thủy xem tử vi 3 ngày tới (11-13/10) cho 3 con giáp sau bùng nổ tài lộc, xây nhà tiền tỷ, tương lai toát hào quang, sống sung sướng cả đời trong nhung gấm lụa là - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 3 ngày tới (11-13/10) người tuổi Mão có nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Cuộc sống của bạn gặp được nhiều người tốt, giúp đỡ cho bạn khi gặp khó khăn, bế tắc. Thời điểm này phương diện tài chính của bạn cũng có dấu hiệu tăng lên cấp số nhân. Bên cạnh đó Mão có thể sẽ tiến lên được chức vị mà mình ao ước bấy lâu nay. Những công sức của bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Về phương diện tình duyên, Mão có vận đào hoa rực rỡ. Ông Tơ bà Nguyệt sẽ se cho bạn mối nhân duyên như ý, cả hai có thể đi với nhau đến đầu bạc răng long. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tuyệt vời trong thời gian sắp tới.

Tuổi Thìn

Nhà phong thủy xem tử vi 3 ngày tới (11-13/10) cho 3 con giáp sau bùng nổ tài lộc, xây nhà tiền tỷ, tương lai toát hào quang, sống sung sướng cả đời trong nhung gấm lụa là - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh người cầm tinh con rồng vốn có vận mệnh êm ả, không phải lo toan quá nhiều. Bên cạnh đó, con giáp này vốn dĩ rất thông minh nên có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành. Nhìn chung, người tuổi Thìn luôn sống biết chừng mực và biết tiết kiệm; họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình.

Theo tử vi học, bản mệnh vốn giàu có nhưng con giáp này vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình được. Đúng 3 ngày tới (11-13/10), cuộc sống của con giáp này ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Sắp tới, người cầm tinh con rồng nhất định sẽ "công thành danh toại", không chỉ có nhà có xe mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng đều ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Nhà phong thủy xem tử vi 3 ngày tới (11-13/10) cho 3 con giáp sau bùng nổ tài lộc, xây nhà tiền tỷ, tương lai toát hào quang, sống sung sướng cả đời trong nhung gấm lụa là - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Mùi là con giáp luôn quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Người tuổi này không thể chịu được các lịch trình, thời gian biểu cứng nhắc cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt. Một lý do đơn giản là họ không đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ 

Đúng 3 ngày tới (11-13/10) người tuổi Mùi sẽ nói lời chào với những xui xẻo. Thay vào đó là đón nhận những điều tốt lành và may mắn. Công việc của người tuổi Mùi cũng dần ổn thỏa. Con giáp này sẽ có những thành tựu mới đồng thời thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho Mùi có một cuộc sống dư dả, sung túc như ý muốn.

Vận may đến bất ngờ giúp tinh thần của người tuổi Mùi cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Mùi tràn đầy năng lượng, sức sống. Nếu nỗ lực thêm một chút nữa, tài vận của Mùi sẽ tới giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 16 giờ 30 hôm nay (10/10) lộc vàng rơi như trút nước, cơ duyên trúng số độc đắc tiền tỷ, tay nắm gia tài khổng lồ sẽ đến với 3 con giáp sau

Đúng 16 giờ 30 hôm nay (10/10) lộc vàng rơi như trút nước, cơ duyên trúng số độc đắc tiền tỷ, tay nắm gia tài khổng lồ sẽ đến với 3 con giáp sau

Thần Tài đã gọi tên 3 con giáp sau vào đúng 16 giờ 30 hôm nay, đón lộc vàng, chào mừng cuộc sống mới, tiền tài sự nghiệp đều vào tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 37 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 37 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà