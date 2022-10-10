Đúng 16 giờ 30 hôm nay (10/10) lộc vàng rơi như trút nước, cơ duyên trúng số độc đắc tiền tỷ, tay nắm gia tài khổng lồ sẽ đến với 3 con giáp sau

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 00:25

Thần Tài đã gọi tên 3 con giáp sau vào đúng 16 giờ 30 hôm nay, đón lộc vàng, chào mừng cuộc sống mới, tiền tài sự nghiệp đều vào tay.

Tuổi Thìn

Đúng 16 giờ 30 hôm nay (10/10) lộc vàng rơi như trút nước, cơ duyên trúng số độc đắc tiền tỷ, tay nắm gia tài khổng lồ sẽ đến với 3 con giáp sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 12 con giáp, Thìn được xem là con giáp giàu sang phú quý, vận mệnh may mắn về mọi mặt trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi 12 con giáp một cách tổng quan thì nhận thấy rằng, đa số tuổi Thìn đều tài giỏi, họ có khả năng làm được những điều phi thường, có chí tiến thủ và không chịu thua bất cứ người nào. 

Tuổi Thìn độc lập, có chính kiến, không thích bị bó buộc trong khuôn khổ. Dù phải chịu cực khổ trong suốt nửa năm qua nhưng bắt đầu vào đúng 16 giờ 30 hôm nay (10/10), tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng kiếm được nhiều lợi nhuận, đủ để cá kiếm một khoản lớn, xây dựng cuộc sống vinh hoa phú quý vào cuối năm.

Tuổi Hợi

Đúng 16 giờ 30 hôm nay (10/10) lộc vàng rơi như trút nước, cơ duyên trúng số độc đắc tiền tỷ, tay nắm gia tài khổng lồ sẽ đến với 3 con giáp sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Hợi từ đúng 16 giờ 30 hôm nay (10/10) có cục diện Tam Cục Hội đường công việc đẹp như mơ, sẽ có nhiều tin vui đến từ việc làm ăn, việc kinh doanh mua bán như được quý nhân phù hộ, khách hàng nuồm nượp, đơn hàng tới tấp bay về.

Người tuổi Mão Thường không quá quan tâm đến vật chất nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, giúp con giáp này tìm được nhiều vận may để đổi đời. Lại vốn tài giỏi thông minh, người thuộc con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình.

Tuổi Tý

Đúng 16 giờ 30 hôm nay (10/10) lộc vàng rơi như trút nước, cơ duyên trúng số độc đắc tiền tỷ, tay nắm gia tài khổng lồ sẽ đến với 3 con giáp sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, thường rất tinh tế trong việc quan sát và hành động, là người đảm việc nhà, giỏi việc xã giao.

Phụ nữ tuổi Tý có số vượng phu ích tử. Đúng 16 giờ 30 hôm nay (10/10) tuổi Tý sẽ không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc nữa, chỉ cần ở nhà tiền cũng tự nhiên được dâng đến tận tay, thỏa sức mua sắm, xây nhà lầu, xe hơi.

Tuổi này dù trước sau vẫn sẽ sung sướng, nếu là người kinh doanh, từ tuần sau công việc làm ăn tự nhiên phát đạt, bắt được một mối làm ăn lớn, công việc suôn sẻ, thuận lợi, doanh thu lẫn lợi nhuận đều đạt ngưỡng, sẽ phải mất nhiều thời gian nghĩ việc tiêu tiền. 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.




Cuối tuần (9/10) chật dọc của 3 tuổi sau, làm chuyện gì cũng dễ hỏng, tiền tài hao hụt nhiều, không nên ra khỏi nhà, vài giờ là hết sạch nửa gia sản

Cuối tuần (9/10) chật dọc của 3 tuổi sau, làm chuyện gì cũng dễ hỏng, tiền tài hao hụt nhiều, không nên ra khỏi nhà, vài giờ là hết sạch nửa gia sản

Top 3 con giáp xui xẻo vào Chủ Nhật này (9/10), làm việc gì cũng dễ thất bại, đường tài lộc bấp bênh, hao hụt nặng nề, dễ tán gia bại sản trong tích tắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 12 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 12 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 12 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà