10 ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ đón bão bạc tiền, tài lộc rải khắp nhà

Tâm linh - Tử vi 10/11/2018 05:30

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này sẽ được thần may mắn ưu ái cho cơ hội làm giàu bất ngờ. Hãy chuẩn bị tâm lý, đây sẽ là thời vận vô cùng tốt đẹp!

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được quý nhân phú trợ, dù là trong công việc hay cuộc sống đều có thành công mỹ mãn. Dù vẫn có lúc khó khăn vất vả nhưng sẽ được quý nhân giúp sức, may mắn kịp lúc.

Người tuổi Ngọ có một tháng khá hanh thông hơn những con giáp khác, gặp dữ hóa lành, tài lộc dồi dào. Họ có nhiều cơ hội tốt đẹp, cần phải biết nắm bắt thời cơ để càng làm giàu bất ngờ.

Dù vậy, người tuổi Ngọ nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá nóng giận. Họ cần kiểm soát cảm xúc của mình, tránh vướng họa thị phi.

10 ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ đón bão bạc tiền, tài lộc rải khắp nhà - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ được quý nhân phú trợ, dù là trong công việc hay cuộc sống đều có thành công mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần với kiên định, bản lĩnh và luôn nỗ lực trong bất kì hoàn cảnh nào. Họ lại có tinh thần cầu tiến, không cúi đầu trước khó khăn.

Người tuổi Dần không đợi vận may đến tìm mình, họ tin điều tốt đẹp gì đều phải do họ tự tạo. Do đó, họ luôn cố gắng nắm mọi cơ hội để thành công.

Trong năm nay, người tuổi Dần gặp nhiều vận may, nhưng vẫn chưa có cơ hội thành công nhất. Trong 10 ngày tới, vận thế của người tuổi Dần chuyển biến đầy bất ngờ. Nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn sẵn có, thêm vận may đang đến, người tuổi Dần chắc chắn làm nên đại sự.

10 ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ đón bão bạc tiền, tài lộc rải khắp nhà - Ảnh 2
Người tuổi Dần không đợi vận may đến tìm mình, họ tin điều tốt đẹp gì đều phải do họ tự tạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn siêng năng, chỉ chú tâm vào công việc. Họ không có nhiều tham vọng nhưng không để cuộc sống khiến mình khổ sở. Họ cố gắng nỗ lực là để cho bản thân cuộc sống đủ đầy hạnh phúc về sau.

Trong năm 2019, người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, nhất là trong 10 ngày tới. Đây sẽ là thời khắc huy hoàng nhất trong năm với con giáp này. Họ sẽ có cơ hội tốt để thăng tiến và làm giàu. Đây cũng là lúc thích hợp đầu tư sinh lợi nhuận.

10 ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ đón bão bạc tiền, tài lộc rải khắp nhà - Ảnh 3
Trong năm 2019, người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, nhất là trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 nàng giáp là nữ cường trong nhà, giúp chồng giàu, con giỏi, năm 2019 gia đạo giàu sang bất ngờ!

3 nàng giáp là nữ cường trong nhà, giúp chồng giàu, con giỏi, năm 2019 gia đạo giàu sang bất ngờ!

Đây là 3 con giáp có mệnh phú quý. Khi trẻ dù khó thấy điều đó ở họ nhưng một khi lấy chồng sinh con sẽ bắt đầu thay đổi vận mệnh đầy bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 26 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi