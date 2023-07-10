10 ngày cuối tháng 7: 3 con giáp này có sự nghiệp bức phá, bùng nổ vận may, đại cát đại lợi, tấn tài tấn lộc, nhà toàn hỷ sự

Tử vi 10 ngày cuối tháng 7 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi là người hiền lành, thường xuyên giúp đỡ người khác.

Tình cảm: Trong tình cảm, bản thân bạn luôn nhận được những nguồn năng lượng tình cảm tốt đẹp.

Tài lộc: Về tài lộc, thu nhập ổn định, quản lí chi tiêu tốt, có tài sản tiết kiệm.

Sức khoẻ: Thường xuyên thức muộn, nên chú ý đến giấc ngủ sâu vào ban đêm.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong 10 ngày cuối tháng 7 diễn ra êm đẹp, trong lúc mọi người đang tìm hướng đi cho bản thân thì con giáp này đã đứng ở vị trí cao hơn số đông.

Lộc tài biến động, tuổi Tuất không thể vì cả nể mà cứ dồn vốn liếng theo sự chỉ dẫn của người khác để đầu tư một cách mù quáng chẳng có cân nhắc gì.

Ngũ hành xung khắc khiến cho tình yêu lứa đôi thêm xa cách nhau, nếu không chịu khó hâm nóng cảm xúc thì e rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, Tuổi Hợi sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể. Tuổi Hợi đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình.

Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Hợi cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa Tuổi Hợi và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi.



Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tinh chất tham khảo, chiêm nghiệm.