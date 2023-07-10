10 ngày cuối tháng 7: 3 con giáp này có sự nghiệp bức phá, bùng nổ vận may, đại cát đại lợi, tấn tài tấn lộc, nhà toàn hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 23:41

Vào 10 ngày cuối tháng 7, những người thuộc 3 con giáp sau sẽ vô cùng thuận lợi suôn sẻ trong mọi chuyện, may mắn bủa vây.

Tuổi Mùi 

Tử vi 10 ngày cuối tháng 7 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi là người hiền lành, thường xuyên giúp đỡ người khác. 

Công việc: Người tuổi Mùi có vận trình sự nghiệp ổn định, bản tính hiền lành được đồng nghiệp tương trợ khi khó khăn. 

Tình cảm: Trong tình cảm, bản thân bạn luôn nhận được những nguồn năng lượng tình cảm tốt đẹp.  

Tài lộc: Về tài lộc, thu nhập ổn định, quản lí chi tiêu tốt, có tài sản tiết kiệm.

Sức khoẻ: Thường xuyên thức muộn, nên chú ý đến giấc ngủ sâu vào ban đêm.

10 ngày cuối tháng 7: 3 con giáp này có sự nghiệp bức phá, bùng nổ vận may, đại cát đại lợi, tấn tài tấn lộc, nhà toàn hỷ sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong 10 ngày cuối tháng 7 diễn ra êm đẹp, trong lúc mọi người đang tìm hướng đi cho bản thân thì con giáp này đã đứng ở vị trí cao hơn số đông.

Lộc tài biến động, tuổi Tuất không thể vì cả nể mà cứ dồn vốn liếng theo sự chỉ dẫn của người khác để đầu tư một cách mù quáng chẳng có cân nhắc gì.

Ngũ hành xung khắc khiến cho tình yêu lứa đôi thêm xa cách nhau, nếu không chịu khó hâm nóng cảm xúc thì e rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, Tuổi Hợi sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể. Tuổi Hợi đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình.

Lợi nhuận thu được đủ khiến Tuổi Hợi cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa Tuổi Hợi và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi.

10 ngày cuối tháng 7: 3 con giáp này có sự nghiệp bức phá, bùng nổ vận may, đại cát đại lợi, tấn tài tấn lộc, nhà toàn hỷ sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin chỉ mang tinh chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đã tìm ra 3 con giáp được cưỡi RỒNG VÀNG đi hái LỘC, đổi đời chỉ trong một ngày, trúng số liên miên, có vận may đứng đầu trong ngày mai 11/07

Đã tìm ra 3 con giáp được cưỡi RỒNG VÀNG đi hái LỘC, đổi đời chỉ trong một ngày, trúng số liên miên, có vận may đứng đầu trong ngày mai 11/07

Ngày mai (11/07), 3 con giáp bội thu tài lộc, hốt tiền mỏi tay, bước một chân vào giới siêu giàu, tương lai sáng chói.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 1 giờ 1 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương