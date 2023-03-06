10 ngày cuối tháng 2 Âm Lịch: 3 con giáp liên tiếp trung số, cuộc đời như sang trang mới, trả hết nợ nần, cuộc sống ấm no sung túc

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thuộc tuýp người trong nóng, ngoài lạnh. Trong công việc, con giáp này luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ đặt ra mục tiêu nhất định và luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó.

Bước sang tháng 2 Âm lịch, người tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào. Họ cần chuẩn bị tinh thần cho một chuyến công tác xa. Trong chuyến công tác này, họ có thể ký được hợp đồng giá trị, mang lại nguồn thu lớn. Đặc biệt, càng bước về cuối tháng 2 Âm thì người tuổi Ngọ càng giàu có phát tài hơn người.

Người tuổi này làm việc chăm chỉ, không thích khoe khoang, phô trương. Chính bởi vì vậy nên thời trẻ họ có thể gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng sau 35 tuổi, người tuổi Ngọ cũng có sự nghiệp vững chắc, thu nhập ổn định.

Với những người tuổi Ngọ làm công ăn lương cũng bắt đầu một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, họ cũng nhận được thêm cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu sống rất chân thành, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người tuổi này sống thiện tâm, thường xuyên giúp đỡ người khác.

Trong công việc, họ tận tâm, có tham vọng và có ham muốn làm giàu. Dù xuất thân trong những gia đình không có hoàn cảnh sung túc nhưng họ không chịu đầu hàng số phận mà không ngừng nỗ lực vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Vào 10 ngày tháng 2 Âm lịch, người tuổi Dậu bước vào giai đoạn mới của cuộc sống. Họ sẽ bắt đầu một công việc mới hoặc đón nhận những nhiệm vụ khó khăn hơn trong công việc. Người tuổi này sẽ phải thay đổi, học tập rất nhiều để không bị đào thải trong môi trường làm việc nhiều cạnh tranh.

Tháng 2 Âm lịch cũng là khoảng thời gian người tuổi này bước qua tai ương. Những khó khăn của họ trong công việc sẽ dần được giải quyết ổn thỏa.

Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, đạt nhiều thành tích vượt bậc. Từ giờ đến giữa năm, sự nghiệp của người tuổi này thăng hoa thấy rõ. Đến cuối năm, họ thu về nhiều thành quả.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ đa phần đều thông minh, khôn khéo. Họ biết cách đối nhân xử thế nên được lòng mọi người.

Con giáp này sống hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người và luôn có tư tưởng tích cực. Ngay cả khi gặp khó khăn, tuổi Tỵ cũng bình tâm, vững chí chứ không tỏ ra sợ hãi hay nản lòng. Người tuổi này sống độc lập, không muốn nhờ vả đến người khác. Họ luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất, biết cách tự động viên bản thân và những người xung quanh mình.

10 ngày cuối tháng 2 Âm lịch 3 con giáp này cầu được ước thấy cuộc sống hanh thông, giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ chăm chỉ học tập nên ban đầu họ có thể không quá xuất sắc nhưng dần dần cũng sẽ vươn lên tới vị trí cao trong công ty, tổ chức mình làm việc.

10 ngày cuối tháng 2 Âm lịch sang, người tuổi Tỵ có vận may gõ cửa. Trong công việc, họ tìm được bạn đồng hành, cộng sự. Họ nhận thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, tăng thêm nguồn thu. Người tuổi này làm việc chăm chỉ sẽ kiếm được nhiều tiền. Nếu bạn đã nỗ lực làm việc nhưng cảm thấy đồng lương được hưởng không xứng đáng, bạn nên trao đổi nhiều hơn với cấp trên.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!