10 ngày cuối tháng 11 âm lịch: 3 con giáp được thần tài mở kho phát lộc, tiền cất chật két

Tử vi cho biết những người tuổi Mão trong năm 2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Họ thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mão còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Tuổi Mão vô cùng dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong năm cũ, tuổi Mão sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác. Tuổi Mão là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

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Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là người thẳng thắn, chân thành và biết suy nghĩ cho người khác. Dẫu thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu nhưng họ sẽ không vì lợi lộc mà đạp đổ danh dự, nhân phẩm của mình. Tuất càng không hãm hại hay hơn thua với ai dể tiến thân.

Nhờ sống đàng hoàng, nỗ lực không ngừng nên bước sang tử vi năm 2020 con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn vượng phát. Cuối năm 2024 Tuất sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp hiền lành, thông minh và biết cách đối nhân xử thế. Hơn cả, ở con giáp thiện lương này còn có sự thanh cao hiếm có, luôn biết giữ mình trước thị phi nên ai cũng yêu mến, quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu.

Giáp Thìn 2024 chính là năm mang lại nhiều phúc lộc cho người tuổi Mùi, giúp họ một bước đổi đời, nhà xe có đủ. Thậm chí, Mùi may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Càng về cuối năm con giáp này càng phát tài phát lộc, giàu nứt đố đổ vách.

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