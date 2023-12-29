10 ngày cuối tháng 11 âm lịch: 3 con giáp được thần tài mở kho phát lộc, tiền cất chật két

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 07:27

Càng về cuối năm những con giáp này càng phát tài phát lộc, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết những người tuổi Mão trong năm 2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Họ thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mão còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Tuổi Mão vô cùng dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong năm cũ, tuổi Mão sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác. Tuổi Mão là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc. 

10 ngày cuối tháng 11 âm lịch: 3 con giáp được thần tài mở kho phát lộc, tiền cất chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là người thẳng thắn, chân thành và biết suy nghĩ cho người khác. Dẫu thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu nhưng họ sẽ không vì lợi lộc mà đạp đổ danh dự, nhân phẩm của mình. Tuất càng không hãm hại hay hơn thua với ai dể tiến thân.

Nhờ sống đàng hoàng, nỗ lực không ngừng nên bước sang tử vi năm 2020 con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn vượng phát. Cuối năm 2024 Tuất sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

10 ngày cuối tháng 11 âm lịch: 3 con giáp được thần tài mở kho phát lộc, tiền cất chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp hiền lành, thông minh và biết cách đối nhân xử thế. Hơn cả, ở con giáp thiện lương này còn có sự thanh cao hiếm có, luôn biết giữ mình trước thị phi nên ai cũng yêu mến, quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu.

Giáp Thìn 2024 chính là năm mang lại nhiều phúc lộc cho người tuổi Mùi, giúp họ một bước đổi đời, nhà xe có đủ. Thậm chí, Mùi may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Càng về cuối năm con giáp này càng phát tài phát lộc, giàu nứt đố đổ vách.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Từ ngày 1/1 đến 10/1/2024: 3 tuổi này hỷ sự ập vào nhà, tiền ùa vào túi

Từ ngày 1/1 đến 10/1/2024: 3 tuổi này hỷ sự ập vào nhà, tiền ùa vào túi

Những con giáp này sẽ có một khoảng thời gian giàu sang, hạnh phúc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 1 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 1 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 31 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026