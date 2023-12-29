Mùng 1 Tết Giáp Thìn: top 4 con giáp thỏa sức tiêu xài không lo nghĩ, năm 2024 cực giàu

Tết âm lịch, tài vận của tuổi Dần chuyển biến tốt đẹp. Thu nhập chính ổn định, thu nhập phụ tăng. Tuổi Dần không phải lo lắng chuyện tiền bạc trước Tết, đặc biệt là nam tuổi Dần 1974 và nữ tuổi Dần sinh năm 1962.

Theo tử vi 2024, tài vận của tuổi Thìn rực rỡ trong dịp Tết âm lịch. Đặc biệt là nam giới tuổi Thìn sinh năm 1976 và nữ giới sinh năm 1988 người đi làm có thưởng tăng, người buôn bán thì bội thu lợi nhuận.

Có thể bạn chưa biết nhưng trong vòng 3 năm tới, người cầm tinh con Mèo chính là con giáp sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn ùn đổ về nhà.

Tử vi cho biết con đường tài lộc của tuổi Mão này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Tuổi Thân

Tuổi Mão này vốn là người thực thà nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ. Trong 3 năm tới chính là thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Bản mệnh lanh lợi, sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

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Tuổi Tý

Năm 2024 người tuổi Tý có nhiều chuyện vui, tài lộc vượng phát. Cuộc sống của họ thú vị hơn tưởng tượng. Trong công việc, họ nhận thêm được nhiều dự án, cơ hội làm thêm, thăng ca.

Ngoài ra, họ cũng đừng ngần ngại tham gia các khóa học để nâng cao trình độ. Người tuổi Tý cần nhớ rằng làm việc chăm chỉ chính là nền tảng để nâng cao trình độ.

Cũng bởi việc làm việc chăm chỉ nên con giáp này có thể nâng cao thu nhập cá nhân, tiền đồ rộng mở. Người tuổi Tý được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh, đón Tết an khang, thịnh vượng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm