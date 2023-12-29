Từ ngày 1/1 đến 10/1/2024: 3 tuổi này hỷ sự ập vào nhà, tiền ùa vào túi

Những con giáp này sẽ có một khoảng thời gian giàu sang, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần đều mạnh mẽ, dũng cảm, nhiệt tình và thân thiện. Do đó, phần lớn người sinh năm này đều có gặp được người tốt, có quý nhân phù trợ trong thời gian tới

Đặc điểm nổi bật của con giáp sinh năm Dậu là sự trung thành, tận tụy, trước sau như một. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm, nói được làm được. Người tuổi này không ham cái lợi trước mắt mà làm những chuyện trái với đạo đức, lương tâm.

Từ ngày 1/1 đến 10/1/2024 tài lộc của người tuổi Dậu rất tốt. Thời cơ đến, con giáp này có thể biến vận rủi thành vận may. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, họ sẽ kiếm được nhiều tiền và trở nên giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi con giáp có nói, Thân là người có gan làm giàu, dám liều lĩnh để thử sức mình. Nhờ thế, ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp con giáp may mắn này đã ăn nên làm ra, thành công vang dội.

Ngoài ra, con giáp tuổi này cũng gặp được các bậc tiền bối, nhận được thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Dĩ hòa vi quý, sống hiền lành, tử tế nên Hợi được quý nhân tương trợ, bề trên nuông chiều, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần. Những tháng đầu năm khá chật vật nhưng chỉ cần bước vào những ngày đầu năm 2024 con giáp giàu sang này sẽ chuyển mình bất ngờ, giàu sau một đêm.

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh Hợi còn may mắn đến mức quơ tay là có tiền, làm một hưởng mười, làm đâu lãi đấy. Càng về cuối năm Hợi càng phát tài cực to, ai thấy cũng hờn.

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