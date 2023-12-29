Tử vi 2 ngày cuối tuần (29-30/12): 3 tuổi cực nhiều tiền, chuẩn bị đón Tết tiêu tiền chẳng lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 06:26

4 con giáp sau tăng bất ngờ, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy!

Tuổi Tỵ

Tháng cuối âm lịch 2023, tuổi Tỵ đón nhận nhiều thành quả tốt trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Với người kinh doanh, đây là thời điểm có thêm khách, mở rộng quy mô làm ăn.

Đây là lý do người đi làm có khoản thưởng khủng, người kinh doanh cũng bội thu vào cuối năm. Tết càng cận thì túi tiền của tuổi Tỵ càng dồi dào, chuẩn bị một cái Tết không lo thiếu thốn gì.

 

Tuổi Ngọ

Tuần đầu của tháng 1 năm 2024, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, công việc ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh có vận may dồi dào, các thương vụ đều suôn sẻ, mau chóng trở nên giàu có.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (29-30/12): 3 tuổi cực nhiều tiền, chuẩn bị đón Tết tiêu tiền chẳng lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thu nhập của tuổi Thìn vào cuối năm nay khá khả quan. Dù là người làm công ăn lương hay lãnh đạo đều có vận may tài lộc. Cùng với sự thể hiện vượt trội, thành quả trong công việc hay tiền bạc cũng đều khởi sắc.

Tuổi Thìn nên nắm bắt thời cơ vào dịp cuối năm này, vừa để trau dồi kiến thức, vừa thể hiện khả năng vượt trội. Dù có bận rộn hơn thời gian trong năm nhưng những gì đạt được sau đó đều xứng đáng.

Tuổi Thìn là con giáp giàu có cuối năm, nhờ vận may tài lộc, đặc biệt là người đi làm có khoản tiền thưởng lớn để tha hồ hưởng Tết thoải mái.

Tuổi Dậu

Trước Tết Nguyên Đán 2024, tuổi Dậu có cơ hội đón tin vui tài lộc, quý nhân xuất hiện tương trợ mọi lúc.

Nhờ gặp vận may này, tháng cuối cùng trong năm tuổi Dậu không phải lo tiền bạc. Không chỉ vậy, bạn còn nhận được những khoản tiền ngoài mong đợi.

Chỉ cần bạn nhớ chuyện gì cũng hãy nỗ lực hết mình và đừng từ chối sự giúp đỡ từ người khác nếu cần thiết.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

 

 

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