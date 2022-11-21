10 ngày cuối cùng của tháng 11 dương lịch (21/11 - 30/11/2022), 3 con giáp đón nhận vận may, phất lên giàu có, hốt vàng hốt bạc, bổng lộc rực sáng, tiền tài của cải chất đầy két sắt, hưởng phúc trọn đời

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 03:35

3 con giáp gặt hái niềm vui tài lộc, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông, phất lên giàu sụ, cuộc sống 1 bước lên tiên, viên mãn sung túc.

Tuổi Mão

Thời gian trước khá khó khăn, Mão liên tục gặp khó khăn hay vận hạn, hao tài tốn của. Thế nhưng, trong 10 ngày cuối tháng 11 dương lịch, con giáp tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, tình tiền thăng hoa, sung túc an nhàn. Những người tuổi Mão sẽ thoát khỏi những rắc rối phiền toái. Đặc biệt, trong công việc do người tuổi Mão gặp được quý nhân giúp dỡ nên sẽ có những tiến triển khá suôn sẻ.

Dưới sự che chở của Cát Tinh, chú Mèo như rồng mọc thêm cánh, bay nhanh hơn, bay xa hơn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, sự nghiệp của Mão phất lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từng chút một Mão càng được tôn trọng, có uy tín, ảnh hưởng đến số đông. Lộc kim tiền sẽ chủ động tìm kiếm đến Mão  và cho phép những con Mèo có cuộc sống giàu có, hạnh phúc, phát triển mạnh mẽ.

Đường tài lộc của con giáp tuổi Mão cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ “túi tiền” của bạn. Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

10 ngày cuối cùng của tháng 11 dương lịch (21/11 - 30/11/2022), 3 con giáp đón nhận vận may, phất lên giàu có, hốt vàng hốt bạc, bổng lộc rực sáng, tiền tài của cải chất đầy két sắt, hưởng phúc trọn đời - Ảnh 1
 Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nổi tiếng là con giáp khôn khéo, tinh anh và có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Tý cũng sẽ miệt mài phấn đấu để vươn lên, khẳng định vị trí hơn người trong cuộc sống. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm, người cầm tinh con Chuột càng ăn nên làm ra với của nả chất đống, nhà xe đủ đầy.

Đúng 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch, thời vận thời vận tuổi Tý sẽ đến. Cuộc đời của Tý như lật sang một trang sách mới. Gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng đầy hứa hẹn đối với con giáp này. Có thể nói đường lên đỉnh cao của tuổi Tý phất như diều gặp gió. Hãy nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền sẽ về túi của bạn nhiều không kể siết.

Người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, trong thời gian tới tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

10 ngày cuối cùng của tháng 11 dương lịch (21/11 - 30/11/2022), 3 con giáp đón nhận vận may, phất lên giàu có, hốt vàng hốt bạc, bổng lộc rực sáng, tiền tài của cải chất đầy két sắt, hưởng phúc trọn đời - Ảnh 2
Đúng 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch, thời vận thời vận tuổi Tý sẽ đến, cuộc đời của Tý như lật sang một trang sách mới, gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Khổ tận cam lai, sau những tháng đầu khó khăn, vất vả trong sự nghiệp thì giờ đây con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền chất chật nhà, song hỷ lâm môn. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 dương lịch, vận trình tài lộc của tuổi Hợi vô cùng tốt đẹp, bạn có những dấu hiệu phát triển không ngừng nhờ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ.

Tử vi cho biết, khát vọng đổi đời của Hợi sẽ đến nhờ sự nỗ lực vươn lên chính mình, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp cũng được nâng cao. Người tuổi Hợi dù không thành tỷ phú thì cũng là đại gia của chính mình. Hợi sẽ  liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể nhờ vận son tiền bạc của mình.

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Hợi mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. Những cơ hội lớn Hợi nên tranh thủ nắm bắt lấy, có thể ban đầu bạn sẽ phải bỏ ra không ít vốn liếng, thế nhưng bạn sẽ tạo được một khoản lợi nhuận khổng lồ phía sau, tạo tiền đề cho một cuộc sống đầy đủ, dư dả, thoải mái.

10 ngày cuối cùng của tháng 11 dương lịch (21/11 - 30/11/2022), 3 con giáp đón nhận vận may, phất lên giàu có, hốt vàng hốt bạc, bổng lộc rực sáng, tiền tài của cải chất đầy két sắt, hưởng phúc trọn đời - Ảnh 3
Người tuổi Hợi dù không thành tỷ phú thì cũng là đại gia của chính mình, Hợi sẽ  liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể nhờ vận son tiền bạc của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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