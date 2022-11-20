Tuần mới này, nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mà hiệu quả làm việc của tuổi Hợi tăng lên rất cao. Nhiều cơ hội mới mở ra trong con đường công danh sự nghiệp. Tài vận không ngừng tăng trưởng. Với tình hình tài chính tốt đẹp, tuổi Hợi có thể chia sẻ và "cho đi", như vậy, con giáp này cũng sẽ nhận được nhiều phước lành hơn.

Hợi vốn điềm đạm, khôn ngoan và sắc sảo, linh hoạt. Con giáp này dễ ứng biến nên khi gặp rắc rối luôn điềm tĩnh chứ không nóng nảy, không bốc đồng mù quáng. Với tính cách độc lập, có chí tiến thủ lại biết nắm bắt cơ hội nên chẳng bao lâu nữa Hợi sẽ thành công trên con đường sự nghiệp.

Mão là những người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Người tuổi Mão không quá tham vọng, nhưng họ lại được hưởng nhiều phúc đức trời ban, làm gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, chẳng may gặp phải trắc trở thì cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời.

Trong thời gian này tuổi Hợi sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền. Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Tử vi tuần mới cho biết, người tuổi Mão càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Mão. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Mùi sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Bước sang thời gian này công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Mão không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.

Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được con giáp này. Tử vi học có nói, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tuất, đây lại là một trong những cơ hội tốt nhất đối với Tuất mà trong đó. Con giáp này làm gì cũng được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Tuần mới này, vận trình công việc của tuổi Tuất diễn ra vô cùng hanh thông. Người tuổi Tuất dễ dàng phát huy được tài năng và sự ứng biến linh hoạt của mình để thu về những thành tích nổi bật. Sự xuất hiện của Thần Tài cho biết chỉ cần giữ được thái độ tích cực thì không có khó khăn nào có thể cản bước được con giáp này.

Tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần đón tin vui bất ngờ, có nhiều cơ hội làm giàu nên thay vận đổi đời nhanh chóng. Thời gian này mọi sự của Tuất sẽ viên mãn, ngồi không cũng có lộc lớn đổ về. Con giáp này sẽ gặp may mắn về sự nghiệp, dễ được quý nhân giúp đỡ, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Con giáp này làm gì cũng được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.