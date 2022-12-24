10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, bản mệnh dát vàng: 3 con giáp kiếm tiền khủng, trăm sự hanh thông, đổi đời chỉ trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 14:35

May mắn đưa lối, ơn trên độ mệnh, 3 con giáp may mắn này vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch có nhiều niềm vui, làm gì cũng dễ dàng, trôi chảy.

Tuổi Mão

Sắp tới, người cầm tinh con Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng sẽ có những khoản thu nhiều đến bất ngờ.

10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, bản mệnh dát vàng: 3 con giáp kiếm tiền khủng, trăm sự hanh thông, đổi đời chỉ trong phút chốc - Ảnh 1

Theo tử vi, vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch là thời điểm người tuổi Mão làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt. Không những gặp được cơ hội đầu tư thu lời lớn mà còn có khả năng trúng số với giải thưởng không nhỏ.

Hơn thế nữa, bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ nên việc làm ăn, buôn bán cực kì phát tài, có thể tìm ra những nguồn hàng dồi dào, không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh.

Tuổi Ngọ

Vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Vào thời điểm này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, bản mệnh dát vàng: 3 con giáp kiếm tiền khủng, trăm sự hanh thông, đổi đời chỉ trong phút chốc - Ảnh 2

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Tuổi Hợi

Vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Sức khỏe của người tuổi Hợi cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, bản mệnh dát vàng: 3 con giáp kiếm tiền khủng, trăm sự hanh thông, đổi đời chỉ trong phút chốc - Ảnh 3

Với vận khí hưng phá trong 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, người tuổi Hợi cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Thứ Bảy (24/12): 3 con giáp vướng hạn xui xẻo, của cải tiêu tan, làm ăn thất bát, tiểu nhân âm thầm hãm hại, thị phi vây hãm gian truân

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Vào ngày mai 24/12, những con giáp sau phải rất cẩn thận khi làm ăn buôn bán, tránh nói ra vào kẻo họa thị phi dính vào mình.

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