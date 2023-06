Danh sách các mầm bệnh ưu tiên hiện tại sẽ được WHO sửa đổi, bao gồm Covid-19, bệnh do vi rút Ebola và bệnh do vi rút Marburg, sốt Lassa, MERS và SARS, Zika và Bệnh X.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang cập nhật danh sách các mầm bệnh ưu tiên có thể gây bùng phát hoặc đại dịch trong tương lai. Những mầm bệnh này đã được theo dõi chặt chẽ như một biện pháp đối phó để đối phó với bất kỳ dịch bệnh hoặc đại dịch nào. Danh sách mầm bệnh đầu tiên của WHO được công bố vào năm 2017 và lần thực hiện ưu tiên cuối cùng được thực hiện vào năm 2018. Danh sách hiện tại bao gồm Covid-19, sốt xuất huyết Crimean-Cong, bệnh do vi rút Ebola và bệnh do vi rút Marburg, sốt Lassa, bệnh hô hấp Trung Đông, hội chứng (MERS) và Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), bệnh Nipah và henipaviral, sốt Rift Valley, Zika và bệnh X. Ảnh minh họa: Internet Bệnh X được đưa vào danh sách để chỉ ra một mầm bệnh chưa biết có thể là một dịch bệnh quốc tế nghiêm trọng. WHO đang triệu tập hơn 300 nhà khoa học, những người sẽ nghiên cứu và nghiên cứu sâu hơn về 25 họ vi rút và vi khuẩn, bao gồm cả Bệnh X. Tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc Điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, cho biết việc nhắm mục tiêu vào các mầm bệnh và họ vi rút ưu tiên có thể giúp phát triển vắc xin. "Nhắm mục tiêu vào các mầm bệnh và họ vi rút ưu tiên để nghiên cứu và phát triển các biện pháp đối phó là điều cần thiết để ứng phó với dịch bệnh và đại dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu không có các khoản đầu tư đáng kể cho R&D trước đại dịch COVID-19, thì sẽ không thể phát triển vắc xin an toàn và hiệu quả trong thời gian kỷ lục," Tiến sĩ Ryan nói. Ảnh minh họa: Internet Tiến sĩ Soumya Swaminathan, Nhà khoa học trưởng của WHO, gọi danh sách này là điểm tham chiếu để cộng đồng nghiên cứu tập trung năng lượng của họ để quản lý mối đe dọa tiếp theo. "Nó được phát triển cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực này và là hướng đi đã được thống nhất khi chúng ta, với tư cách là một cộng đồng nghiên cứu toàn cầu, cần đầu tư năng lượng và kinh phí để phát triển các xét nghiệm, phương pháp điều trị và vắc-xin. Chúng tôi cảm ơn các nhà tài trợ như chính phủ Hoa Kỳ, các đối tác và các nhà khoa học làm việc với WHO để biến điều này thành hiện thực", Tiến sĩ Swaminathan nói. Danh sách sửa đổi các mầm bệnh ưu tiên dự kiến ​​sẽ được công bố vào quý 1 năm 2023.