WHO để xác định các loại virus có thể gây ra đại dịch trong tương lai, bệnh X nằm trong danh sách ưu tiên!

Sức khỏe 31/12/2022 12:08

Danh sách các mầm bệnh ưu tiên hiện tại sẽ được WHO sửa đổi, bao gồm Covid-19, bệnh do vi rút Ebola và bệnh do vi rút Marburg, sốt Lassa, MERS và SARS, Zika và Bệnh X.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang cập nhật danh sách các mầm bệnh ưu tiên có thể gây bùng phát hoặc đại dịch trong tương lai. Những mầm bệnh này đã được theo dõi chặt chẽ như một biện pháp đối phó để đối phó với bất kỳ dịch bệnh hoặc đại dịch nào.

Danh sách mầm bệnh đầu tiên của WHO được công bố vào năm 2017 và lần thực hiện ưu tiên cuối cùng được thực hiện vào năm 2018. Danh sách hiện tại bao gồm Covid-19, sốt xuất huyết Crimean-Cong, bệnh do vi rút Ebola và bệnh do vi rút Marburg, sốt Lassa, bệnh hô hấp Trung Đông, hội chứng (MERS) và Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), bệnh Nipah và henipaviral, sốt Rift Valley, Zika và bệnh X.

WHO để xác định các loại virus có thể gây ra đại dịch trong tương lai, bệnh X nằm trong danh sách ưu tiên! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh X được đưa vào danh sách để chỉ ra một mầm bệnh chưa biết có thể là một dịch bệnh quốc tế nghiêm trọng. WHO đang triệu tập hơn 300 nhà khoa học, những người sẽ nghiên cứu và nghiên cứu sâu hơn về 25 họ vi rút và vi khuẩn, bao gồm cả Bệnh X.

Tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc Điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, cho biết việc nhắm mục tiêu vào các mầm bệnh và họ vi rút ưu tiên có thể giúp phát triển vắc xin.

"Nhắm mục tiêu vào các mầm bệnh và họ vi rút ưu tiên để nghiên cứu và phát triển các biện pháp đối phó là điều cần thiết để ứng phó với dịch bệnh và đại dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu không có các khoản đầu tư đáng kể cho R&D trước đại dịch COVID-19, thì sẽ không thể phát triển vắc xin an toàn và hiệu quả trong thời gian kỷ lục," Tiến sĩ Ryan nói.

WHO để xác định các loại virus có thể gây ra đại dịch trong tương lai, bệnh X nằm trong danh sách ưu tiên! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Soumya Swaminathan, Nhà khoa học trưởng của WHO, gọi danh sách này là điểm tham chiếu để cộng đồng nghiên cứu tập trung năng lượng của họ để quản lý mối đe dọa tiếp theo.

"Nó được phát triển cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực này và là hướng đi đã được thống nhất khi chúng ta, với tư cách là một cộng đồng nghiên cứu toàn cầu, cần đầu tư năng lượng và kinh phí để phát triển các xét nghiệm, phương pháp điều trị và vắc-xin. Chúng tôi cảm ơn các nhà tài trợ như chính phủ Hoa Kỳ, các đối tác và các nhà khoa học làm việc với WHO để biến điều này thành hiện thực", Tiến sĩ Swaminathan nói.

Danh sách sửa đổi các mầm bệnh ưu tiên dự kiến ​​sẽ được công bố vào quý 1 năm 2023.

Theo Indiatoday

Thói quen ngoáy mũi không chỉ là 'cầu nối' cho vi trùng tấn công mà còn gây vỡ mạch máu và suy miễn dịch

Thói quen ngoáy mũi không chỉ là 'cầu nối' cho vi trùng tấn công mà còn gây vỡ mạch máu và suy miễn dịch

Chúng ta ngoáy mũi vì buồn chán, lo lắng, dị ứng hoặc đối với một số người, việc ngoáy mũi trở thành thói quen. Dù bạn có muốn thừa nhận hay không thì hầu hết chúng ta đều đã từng ngoáy mũi ít nhất một lần. Rất may, hầu hết chúng ta cũng biết rằng thói quen này là một điều không đứng đắn khi làm ở nơi công cộng. Tuy nhiên, đó không phải là điều xấu duy nhất của thói quen này, nó thực sự có thể gây hại cho chúng ta.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng dịch Covid-19 các đại dịch trong tương lai who họp khẩn

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 32 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 32 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm