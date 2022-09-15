WHO công bố dữ liệu đáng báo động và nguy cấp: Phụ nữ có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao gấp đôi

Sức khỏe 15/09/2022 16:22

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ít nhất 17 triệu người ở Khu vực Châu Âu của WHO đã trải qua COVID kéo dài trong hai năm đầu tiên của đại dịch. Cơ quan y tế toàn cầu CŨNG cho biết hàng triệu người có thể phải sống chung với bệnh này trong nhiều năm tới.

 

WHO công bố dữ liệu đáng báo động và nguy cấp: Phụ nữ có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao gấp đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suy giảm nhận thức lâu dài thường gặp ở những người lớn tuổi sống sót sau COVID: Các chuyên gia đã nghiên cứu các chất còn sót lại của vi rút có thể gây ra COVID kéo dài. Lần đầu tiên WHO nhận thức được các tình trạng sau COVID là vào năm ngoái. Vào tháng 12 năm 2021, WHO đã công bố một báo cáo về các tình trạng sau COVID và đã liệt kê tất cả các triệu chứng liên quan đến điều này.

Báo cáo gần đây của WHO về khu vực châu Âu

"Mô hình mới được thực hiện cho WHO / Châu Âu bởi Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Trường Y của Đại học Washington, Hoa Kỳ cho thấy rằng trong hai năm đầu của đại dịch, ít nhất 17 triệu người trên 53 Các quốc gia thành viên của WHO Khu vực Châu Âu có thể đã gặp phải tình trạng sau COVID-19, còn được gọi là COVID kéo dài ", báo cáo của WHO công bố và cho biết thêm rằng ước tính có khoảng 17 triệu người đáp ứng các tiêu chí của WHO về một trường hợp COVID kéo dài mới với thời gian triệu chứng là ít nhất ba tháng vào năm 2020 và 2021. Báo cáo của WHO cho biết, điều này cho thấy sự gia tăng đáng kinh ngạc 307% trong các trường hợp COVID dài mới từ năm 2020 đến năm 2021.

Phụ nữ có nguy cơ bị chứng này cao gấp đôi so với nam giới

WHO công bố dữ liệu đáng báo động và nguy cấp: Phụ nữ có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao gấp đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo mới nhất của WHO cũng ủng hộ một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phụ nữ là những người chịu đựng COVID kéo dài tồi tệ nhất so với nam giới. Mô hình cũng cho thấy rằng nữ giới có nguy cơ mắc COVID kéo dài gấp đôi nam giới.

"Hơn nữa, nguy cơ gia tăng đáng kể trong số các trường hợp COVID-19 nghiêm trọng cần nhập viện, với 1/3 nữ và 1/5 nam có khả năng mắc COVID dài", báo cáo của WHO cho biết.

10% đến 20% số người phát triển gánh nặng COVID từ trung hạn đến dài hạn

Theo WHO, về số người bị COVID kéo dài, ước tính rằng 10–20% phát triển nhiều loại ảnh hưởng trung và dài hạn. Dữ liệu này cũng đã được tìm thấy bởi các nhà nghiên cứu khác nhau. Trên toàn cầu, hơn 144 triệu người đang phải vật lộn với tình trạng COVID kéo dài.

Các triệu chứng của COVID dài là gì?

WHO công bố dữ liệu đáng báo động và nguy cấp: Phụ nữ có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao gấp đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

WHO đã liệt kê những tác động lâu dài của COVID là mệt mỏi, khó thở và rối loạn chức năng nhận thức (ví dụ, lú lẫn, hay quên hoặc thiếu tập trung và minh mẫn về tinh thần).Cụ thể là tập trung vào sức khỏe tâm thần, theo dõi sức khỏe toàn cầu cho biết mệt mỏi do COVID kéo dài có nhiều khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý.

Về bản chất của các triệu chứng, WHO cảnh báo mọi người rằng những triệu chứng này mặc dù tồn tại lâu hơn nhưng thực tế có thể đến và biến mất theo thời gian.

Các biến chứng khác liên quan đến COVID dài

Ngoài các triệu chứng đã đề cập, có một số biến chứng khác có liên quan đến COVID kéo dài. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng chứng tràn dịch telogen hoặc rụng tóc quá nhiều có liên quan đến COVID. Nghiên cứu cho thấy tình trạng này xảy ra từ một đến hai tháng sau khi nhiễm COVID và hơn 60% người gặp phải tình trạng này.

Một biến chứng chính khác do COVID kéo dài là ù tai hoặc cảm giác ù tai. Nhiều người đã gặp phải cảm giác ù tai hoặc ù ù khó chịu trong tai sau khi bị nhiễm COVID. Trước đó không có đủ nghiên cứu về điều này, tuy nhiên dần dần sau khi có nhiều báo cáo như vậy, các nhà nghiên cứu bắt đầu quan tâm đến điều này và tìm thấy mối liên hệ giữa hai điều kiện.

Các biến chứng khác liên quan đến COVID kéo dài là nhịp tim nhanh, các vấn đề tiêu hóa, huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi.

Các vấn đề về da cũng gặp ở nhiều người sau khi nhiễm COVID.

Phản ứng của WHO đối với tình trạng nghiêm trọng này

WHO công bố dữ liệu đáng báo động và nguy cấp: Phụ nữ có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao gấp đôi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để tập trung sự chú ý vào COVID dài hạn ở khu vực WHO / Châu Âu, cơ quan y tế toàn cầu đã thực hiện ba mục tiêu: công nhận và chia sẻ kiến ​​thức, nghiên cứu và báo cáo thông qua thu thập dữ liệu và phục hồi dựa trên bằng chứng và hiệu quả. Để giải quyết khoảng cách về kiến ​​thức xung quanh COVID kéo dài, WHO / Châu Âu đã hợp tác chính thức với Long COVID Europe, một tổ chức mạng lưới bao gồm 19 hiệp hội bệnh nhân có trụ sở tại các Quốc gia Thành viên trên toàn Khu vực Châu Âu.

Tiến sĩ Natasha Azzopardi-Muscat, Giám đốc WHO / Châu Âu cho biết: “Không để ai ở lại phía sau không chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu và để mọi người vật lộn với hậu quả của việc nhiễm COVID-19 trong khi những người khác tiếp tục cuộc sống của họ không phải là một lựa chọn của Chính sách và Hệ thống Y tế Quốc gia."

Theo Times of India

Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới

Muốn đánh bại cơn đau lưng, tốt nhất bạn nên từ bỏ những thói quen cực hại này, đặc biệt là ở nam giới

Khoảng 80% người trên thế giới bị đau lưng trong suốt cuộc đời. Theo các chuyên gia, cơn đau này không phải lúc nào cũng là triệu chứng của một bệnh nghiêm trọng hoặc chấn thương. Thông thường, nguyên nhân thực sự là các yếu tố rủi ro mà tất cả chúng ta phải đối mặt hàng ngày. 

Xem thêm
Từ khóa:   nguy cơ bị covid kéo dài người dễ mắc covid kéo dài Hội chứng hậu Covid 19

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 38 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 38 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 38 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm