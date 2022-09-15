WHO công bố dữ liệu đáng báo động và nguy cấp: Phụ nữ có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao gấp đôi

Suy giảm nhận thức lâu dài thường gặp ở những người lớn tuổi sống sót sau COVID: Các chuyên gia đã nghiên cứu các chất còn sót lại của vi rút có thể gây ra COVID kéo dài. Lần đầu tiên WHO nhận thức được các tình trạng sau COVID là vào năm ngoái. Vào tháng 12 năm 2021, WHO đã công bố một báo cáo về các tình trạng sau COVID và đã liệt kê tất cả các triệu chứng liên quan đến điều này.

Phụ nữ có nguy cơ bị chứng này cao gấp đôi so với nam giới

"Mô hình mới được thực hiện cho WHO / Châu Âu bởi Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Trường Y của Đại học Washington, Hoa Kỳ cho thấy rằng trong hai năm đầu của đại dịch, ít nhất 17 triệu người trên 53 Các quốc gia thành viên của WHO Khu vực Châu Âu có thể đã gặp phải tình trạng sau COVID-19, còn được gọi là COVID kéo dài ", báo cáo của WHO công bố và cho biết thêm rằng ước tính có khoảng 17 triệu người đáp ứng các tiêu chí của WHO về một trường hợp COVID kéo dài mới với thời gian triệu chứng là ít nhất ba tháng vào năm 2020 và 2021. Báo cáo của WHO cho biết, điều này cho thấy sự gia tăng đáng kinh ngạc 307% trong các trường hợp COVID dài mới từ năm 2020 đến năm 2021.

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Báo cáo mới nhất của WHO cũng ủng hộ một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phụ nữ là những người chịu đựng COVID kéo dài tồi tệ nhất so với nam giới. Mô hình cũng cho thấy rằng nữ giới có nguy cơ mắc COVID kéo dài gấp đôi nam giới.

"Hơn nữa, nguy cơ gia tăng đáng kể trong số các trường hợp COVID-19 nghiêm trọng cần nhập viện, với 1/3 nữ và 1/5 nam có khả năng mắc COVID dài", báo cáo của WHO cho biết.

10% đến 20% số người phát triển gánh nặng COVID từ trung hạn đến dài hạn

Theo WHO, về số người bị COVID kéo dài, ước tính rằng 10–20% phát triển nhiều loại ảnh hưởng trung và dài hạn. Dữ liệu này cũng đã được tìm thấy bởi các nhà nghiên cứu khác nhau. Trên toàn cầu, hơn 144 triệu người đang phải vật lộn với tình trạng COVID kéo dài.

Các triệu chứng của COVID dài là gì?

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WHO đã liệt kê những tác động lâu dài của COVID là mệt mỏi, khó thở và rối loạn chức năng nhận thức (ví dụ, lú lẫn, hay quên hoặc thiếu tập trung và minh mẫn về tinh thần).Cụ thể là tập trung vào sức khỏe tâm thần, theo dõi sức khỏe toàn cầu cho biết mệt mỏi do COVID kéo dài có nhiều khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý.

Về bản chất của các triệu chứng, WHO cảnh báo mọi người rằng những triệu chứng này mặc dù tồn tại lâu hơn nhưng thực tế có thể đến và biến mất theo thời gian.

Các biến chứng khác liên quan đến COVID dài

Ngoài các triệu chứng đã đề cập, có một số biến chứng khác có liên quan đến COVID kéo dài. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng chứng tràn dịch telogen hoặc rụng tóc quá nhiều có liên quan đến COVID. Nghiên cứu cho thấy tình trạng này xảy ra từ một đến hai tháng sau khi nhiễm COVID và hơn 60% người gặp phải tình trạng này.

Một biến chứng chính khác do COVID kéo dài là ù tai hoặc cảm giác ù tai. Nhiều người đã gặp phải cảm giác ù tai hoặc ù ù khó chịu trong tai sau khi bị nhiễm COVID. Trước đó không có đủ nghiên cứu về điều này, tuy nhiên dần dần sau khi có nhiều báo cáo như vậy, các nhà nghiên cứu bắt đầu quan tâm đến điều này và tìm thấy mối liên hệ giữa hai điều kiện.

Các biến chứng khác liên quan đến COVID kéo dài là nhịp tim nhanh, các vấn đề tiêu hóa, huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi.

Các vấn đề về da cũng gặp ở nhiều người sau khi nhiễm COVID.

Phản ứng của WHO đối với tình trạng nghiêm trọng này

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Để tập trung sự chú ý vào COVID dài hạn ở khu vực WHO / Châu Âu, cơ quan y tế toàn cầu đã thực hiện ba mục tiêu: công nhận và chia sẻ kiến ​​thức, nghiên cứu và báo cáo thông qua thu thập dữ liệu và phục hồi dựa trên bằng chứng và hiệu quả. Để giải quyết khoảng cách về kiến ​​thức xung quanh COVID kéo dài, WHO / Châu Âu đã hợp tác chính thức với Long COVID Europe, một tổ chức mạng lưới bao gồm 19 hiệp hội bệnh nhân có trụ sở tại các Quốc gia Thành viên trên toàn Khu vực Châu Âu.

Tiến sĩ Natasha Azzopardi-Muscat, Giám đốc WHO / Châu Âu cho biết: “Không để ai ở lại phía sau không chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu và để mọi người vật lộn với hậu quả của việc nhiễm COVID-19 trong khi những người khác tiếp tục cuộc sống của họ không phải là một lựa chọn của Chính sách và Hệ thống Y tế Quốc gia."

Theo Times of India